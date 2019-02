Rahola, Pérez Andújar, Puntí i el Hachmi, entre els 64 autors que viatjaran a la fira del llibre de Buenos Aires

La fira del llibre de Buenos Aires és una de les més importants de llatinoamèrica. En 21 dies s'hi venen més de 13 milions de llibres, la visiten 1.200.000 persones i s'hi celebren més de 1.500 activitats en els gairebé 500 estands. Enguany la cultura catalana hi tindrà una presència destacada: Barcelona ha estat escollida com a ciutat convidada a la 45a edició de la fira, que se celebrarà del 25 d'abril al 13 de maig.

Entre els 64 autors que viatjaran a Buenos Aires hi ha Pilar Rahola, Jordi Puntí, Joan-Lluís Lluís, Ingrid Guardiola, Javier Pérez Andújar, Llucia Ramis, Carlos Zanón, Maria Barbal, Najat el-Hachmi i Clara Usón.

32 autors i 32 autores: una programació paritària

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ha destacat durant la presentació del programa al Saló de Cent de Barcelona "la importància de la literatura" en el camp cultural, "i a més per duplicat, en llengua catalana i castellana". Colau ha remarcat "l'absoluta paritat de la presència d'autors: hi haurà 32 homes i 32 dones" abans de recordar que la protagonista del concert de l'anomenada 'Noche de la feria' serà Sílvia Pérez Cruz.

Francesc Vilaró, secretari general del departament de Cultura -la consellera Laura Borràs no ha pogut assistir-hi perquè era en una reunió d'urgència a Brussel·les- ha volgut recordar alguns dels "lligams afectius" amb l'Argentina de Catalunya. "Em vull remuntar 80 anys, fins a l'exili de molts catalans a Buenos Aires -ha dit-. La primera figura destacada va ser l'actriu més distingida del moment, Margarida Xirgu. També hi van marxar escriptors i editors, com els d'Edhasa i Sudamericana, que van treballar i preparar el terreny per aquest enllaç cultural que hi ha entre els dos països".

Un topònim que et pot canviar la vida

"Un topònim et pot canviar la vida", ha dit Iolanda Batallé, directora de l'Institut Ramon Llull. "Avui ens convoca una paraula que ens fa somiar, Buenos Aires". Abans d'explicar la programació, però, ha llegit un missatge de la consellera Borràs, on reivindicava un cop més la importància del diàleg i ha recordat que "la fira serà un pont entre literatures i cultures". Batallé ha explicat que Barcelona "ha preparat 120 activitats en tres setmanes, dies que esperem que siguin d'intensitat i humanitat literària".

"És important destacar que en totes aquestes activitats hi haurà autors catalans, valencians o de les illes balears amb algú de Buenos Aires", ha dit: "és així que s'estableixen els diàlegs". Ha explicat que hi haurà recitals de Josep Pedrals o Edgardo Dobry, una performance de Marc Caellas, una lectura teatralitzada de Mercè Rodoreda. També hi haurà "una llibreria que portarem des d'aquí amb 10.000 exemplars d'un total de 700 títols de més de 350 autors: inclouen llibres d'autors que hi seran, dels que no hi podran ser, obres clàssiques i de referència i també diccionaris". "Volem millorar la presència de la literatura catalana a l'Amèrica llatina, promocionar grans autors barcelonins en català i castellà i també ajudar a millorar les editorials catalanes en la venda, distribució i coedició dels seus llibres", ha afegit.

"La Feria de Buenos Aires és una gran festa de la literatura -ha explicat Batallé-. Després del 2007 a Frankfurt hi va haver un abans i un després en la venda de drets, i més recentment ha passat el mateix a la fira de Bolonya en el camp de la literatura infantil i juvenil. Volem que passi el mateix a Buenos Aires". El lema de la presència catalana serà 'Barcelona, ciutat literària', ha avançat també la directora de l'Institut Ramon Llull.

Quaranta editorials catalanes i dues exposicions

A l'estand català de la fira, de 200 metres quadrats, hi "haurà una zona per a reunions professionals que durant els dies professionals acollirà fins a 40 editorials catalanes", ha remarcat Batallé. D'aquesta manera es quadruplica la presència d'editors catalans, que fins ara rondava la desena. També en el marc del programa de la 45a fira de Buenos Aires s'han programat dues exposicions: una que es dirà 'Visita Barcelona en 32 il·lustracions', comissariada pel Consell Català de del Llibre Infantil i Juvenil, i La literatura catalana al món', comissariada per Julià Guillamon, articulada a partir d'eixos com la Renaixença, 'Barcelona metròpolis' i 'els camins de l'exili'.

"A partir d'aquesta fira, què? Continuïtat", ha sentenciat Batallé. "El que farem a l'abril i el maig serà compartir una riquesa que personifiquen autores, autors, il·lustradores i il·lustradors", ha conclòs la directora del Llull, abans de donar pas a María Teresa Carbano, presidenta de la Fundación El Libro. "La fira de Buenos Aires és la que dura més en tot el món -ha explicat-. Cada any hi van més de 2.500 periodistes, la fira es converteix en una caixa de ressonància enorme. I la visiten 1.200.000 persones". "Quan es parla de totes dues ciutats sempre es parla d'exilis creuats -ha recordat Carbano-. Haver de deixar el país fa que s'arrossegui una càrrega important de malenconia. Nosaltres celebrarem la riquesa que ha sedimentat, els trets de cultura dels que van marxar de Barcelona a Buenos Aires i viceversa".

Entre els autors d'origen argentí que actualment viuen a la capital catalana i que seran a Buenos Aires hi haurà la professora universitària Nora Catelli, l'escriptor i periodista Matías Néspolo, l'escriptora i llibretera Silvana Vogt i el dibuixant Horacio Altuna.

La selecció dels participants

El procés de selecció "ha tingut en compte tots els agents del sector", ha dit Batallé. Entre els criteris hi havia la paritat, però "també la novetat, la relació de les obres a Barcelona, autors emergents i convidats, diversitat d'estils i de gèneres, diversitat d'editorials, premis literaris...". A molts dels autors absents -com ara Jaume Cabré, Quim Monzó, Sergi Pàmies, Enrique Vila-Matas, Carme Riera i Marta Pessarrodona- "per motius diversos, però sobretot personals".