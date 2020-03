El coronavirus i el confinament, inspiració per als poetes

"Ara estarem parats dalt de la sínia / durant un temps en què tot serà espera. / Gronxats en el grinyol d'una cistella, / inquiets, perquè la inèrcia és qui ens domina". Així comença el poema inèdit que ha escrit i recitat Josep Pedrals per a la iniciativa Poeta de Guàrdia (@poetadguardia), que a través de Twitter presentarà, durant els dies de confinament, textos inèdits declamats pels seus autors.

Nascut l'any 1979 a Barcelona, Josep Pedrals va debutar als vint anys amb Els buits enutjosos (un llibre introbable, publicat per l'Associació Cultural Container) i al llarg de més de dues dècades ha fet créixer la seva poesia en escenaris de tota mena i per tot el món (el Brasil, el Japó, Croàcia, Alemanya, Mèxic...). Al mateix temps, Pedrals ha continuat lliurant poemaris (Escola italiana, 2003), assajos en vers (Qui no mereix una pallissa, 2005) i ha donat a conèixer Quim Porta i l'escenari irònic i idíl·lic de Bolló a la trilogia formada per El furgatori (2006), El romanço d'Anna Tirant (2013) i Els límits del Quim Porta (2018).