L'alcaldessa de París: "No compreu a Amazon"

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha demanat la reobertura de les llibreries a França, obligades a tancar pel confinament d'un mes imposat divendres. També ha fet una crida als francesos: "No compreu a Amazon. És la mort de les llibreries i de la vida de barri", ha dit en declaracions que recull Efe i la mateixa Hidalgo a Twitter.

Anne Hidalgo: "N'achetez pas sur Amazon, c'est la mort de nos librairies et de notre vie de quartier" pic.twitter.com/o2QQNjqBFA — BFMTV (@BFMTV) November 2, 2020

Hidalgo ha recordat que la majoria de les 550 llibreries independents de la ciutat han posat en marxa un sistema de reserva que permet comprar per internet i recollir-ho a la botiga (l'anomenat sistema click and collect). L'alcaldessa ha fet front comú amb alcaldes de diverses grans ciutats del país per enviar una petició al govern nacional per reobrir aquests comerços immediatament, abans de les dues setmanes que s'ha donat l'executiu. Els premis literaris més importants, com el Goncourt, s'han posposat perquè no capitalitzi les vendes Amazon.

Diversos ajuntaments havien intentat esquivar el confinament publicant, aquest cap de setmana, un decret per autoritzar l'obertura de les llibreries, decisió directament anul·lada per la Justícia. Hidalgo ha insistit que vol fer les coses "dins de la llei" i ha assegurat que els llibreters li han donat suport en la seva demanda per escrit a l'executiu. La responsable de Cultura del consistori, Carine Rolland, diu que consideren la cultura un "bé essencial", de manera que demana l'obertura d'establiments culturals com les biblioteques. A Catalunya la cultura va ser considerada "bé essencial" al setembre i per aquest motiu, segons la conselleria de Cultura, es mantenen alguns espais culturals oberts com llibreries, biblioteques, museus i centres d'art. En la primera onada de coronavirus les llibreries van estar tancades.

Una petició en línia llançada per diversos sindicats i signada per prop de 200.000 persones a França reclama que aquests negocis siguin considerats essencials perquè es permeti la seva reobertura, per ser l'única connexió amb la cultura que pot haver-hi en un moment en què cinema, teatre i espectacles també han hagut de ser anul·lats. Aquest dilluns ha començat la campanya Rallumez les Feux [Torneu a encendre els llums] a les llibreries, en què cada dia un escriptor, com avui Sylvain Tesson amb Hidalgo, visitarà una botiga per mostrar-hi el seu suport.