Iolanda Batallé: “Si t’agraden la mar i les illes, tria la poesia d’Aguiló”

L’escriptora, editora i directora de l’Institut Ramon Llull Iolanda Batallé recomana Banderes dins la mar, un poemari del mallorquí Josep Lluís Aguiló que la col·lecció Visor de Poesia ha publicat en una versió bilingüe. “Em fa il·lusió reivindicar un autor mallorquí, viu, català, curiós i poeta, i fer una reivindicació de la poesia”, diu Batallé. Ella l’està llegint aquest estiu, i confessa que l’està “gaudint molt”.

La directora del Llull és una lectora habitual de poesia. “Cada vegada ho soc més”, assegura. Tot i així, mai abans havia llegit Aguiló. Va ser la recomanació d’un amic que la va dur a endinsar-se en aquest poemari del mallorquí, que defineix com “un poeta interessant”. Segons Batallé, Banderes dins la mar “parla de temes absolutament universals com l’amor, la mort i la soledat, però també parla de dracs, velers i coves, d’una mare i una filla que moren, d’àngels i ciutats mítiques”. Aquest batibull temàtic duu Batallé a definir l’obra d’Aguiló com “una mena de guia de viatge per una illa que podria ser qualsevol illa del Mediterrani però que per al poeta representa Mallorca”.

El que no sap del cert Batallé és si el poemari del mallorquí ésuna bona obra per iniciar-se en el món de la poesia. “En Josep Lluís Aguiló, que més enllà de poeta també és empresari, tracta temes que sovint els poetes no tracten”, diu Batallé. I, si bé el ventall temàtic heterogeni del mallorquí podria facilitar l’entesa de la seva obra, la directora del Llull afegeix que també li sembla bé “entrar a la poesia per on sigui”. “Si t’agraden la mar i t’agraden les idees particulars i vols conèixer les illes, no només les Balears, és una bona manera d’entrar-hi”, explica. Ella es va endinsar en el món de la poesia, precisament, a través de la col·lecció de Visor Libros.