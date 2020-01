Adeu a la mirada "lliure i compromesa" d'Isabel-Clara Simó

El funeral de l'escriptora Isabel-Clara Simó, que va morir dilluns a Barcelona als 76 anys, ha reunit aquest dijous al Tanatori de les Corts de Barcelona familiars, amics, líders polítics i personalitats del món de la cultura, en una cerimònia en la qual les seves filles han demanat "mantenir viu el seu llegat".

L'acte de comiat ha començat poc després del migdia en un oratori ple, amb les primeres files ocupades per familiars de Simó i autoritats del govern de la Generalitat, encapçalades pel president, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. També hi han acudit altres noms destacats de la política com la portaveu de JxCat al Congrés i exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, o el conseller de Cultura del govern valencià, Vicent Marzà, a més de representants d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).

De l'escena cultural i periodística, han volgut unir-se a l'últim adeu a Isabel-Clara Simó el director de TV3, Vicent Sanchis; la periodista Sílvia Cóppulo –qui la va entrevistar per última vegada en televisió–; l'escriptora Marta Pessarrodona; la cantautora Marina Rossell, i la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid, entre d'altres.

Divertida i compromesa

Durant la cerimònia, el periodista Vicent Partal ha dedicat unes paraules a Simó, amb qui comparteix arrels valencianes, i l'ha recordat com una persona "divertida i compromesa". Així mateix, la consellera Vilallonga ha llegit un fragment d'un dels articles publicats per l'escriptora, a qui ha considerat "una defensora lúcida i valenta de la llengua catalana", i ha destacat el seu "servei al país" a través de la cultura.

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pres al centre penitenciari de Lledoners, ha fet arribar una carta d'homenatge a Isabel-Clara Simó, que ha llegit una membre de l'entitat, en què ha rememorat la seva "mirada lliure i compromesa".

Per la seva banda, l'escriptor alcoià Carles Cortés, vicerector de la Universitat d'Alacant, ha rememorat la col·laboració que va mantenir la seva institució amb Simó i l'ha qualificat de referent literari: "Ella sempre parlava de Joan Fuster, però nosaltres, els valencians, la vam tenir a ella".

"No oblideu el seu somriure"

L'escriptora Margarida Aritzeta, que ha celebrat l'amistat de més de 45 anys que va compartir amb Isabel-Clara Simó, ha destacat la "fortalesa d'una dona que va aconseguir fer-se lloc en un món d'homes" i la "lluita" que va lliurar pels drets dels escriptors. La cerimònia ha culminat amb les sentides paraules de les dues filles de Simó, Diana i Cristina, que han agraït a la seva mare el seu "coratge i defensa a ultrança de la llibertat personal".

"Us demanem que la recordeu, que mantingueu viu el seu llegat i que no oblideu el seu somriure", han conclòs, després de llegir dos poemes de la seva mare que han ressonat en una sala que s'ha acomiadat de l'escriptora de peu i amb una llarga ovació.