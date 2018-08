Dolo Beltrán: “William Goldman és per als lectors somiadors"

L’estiu sol ser, per a molts, temps de descans, gaudi i desconnexió. Dolo Beltrán (Barcelona, 1974) pensa que si, a més, hi afegim un entorn natural i una bona lectura, pot ser encara millor. És per aquest motiu que recomana Los gondoleros silenciosos (Ático de los Libros, 2018), “una lectura màgica per gaudir-ne sota una palmera”. Segons afirma, l’actriu i cantant va “devorar” en tan sols dos dies aquesta obra de l’autor nord-americà William Goldman, publicada originalment el 1983.

Los gondoleros silenciosos es remunta a una època en què es deia que els gondolers de Venècia eren els millors cantants del món i que, amb les seves veus, encisaven tothom qui els escoltava passar. Seguint l’estructura d’una faula, l’eix narratiu del llibre se centra en la història d’en Luigi, un gondoler que no aconsegueix l’amor de la seva estimada perquè no canta bé i que es veu obligat, per aquest motiu, a deixar la seva estimada feina. Mentre avanci per aquesta barreja de realitat i ficció de Goldman, el lector aconseguirà desentrellar el gran secret: per què un dia els gondolers de Venècia van deixar de cantar? I el més important: què s’amaga darrere el seu silenci?

L’exvocalista del grup Pastora -l’any passat estrenava el seu primer disc en solitari, Copilotos, explorant els ritmes electrònics- recomana aquest llibre als “autèntics somiadors”. Ella en guarda un record especial perquè va ser una de les últimes novel·les que va llegir abans de ser mare. “Ara em falta temps per llegir… No llegeixo tant com m’agradaria però ja hi tornaré, ja”, aclareix. Com que, de moment, només pot convidar a llegir-la en la seva versió en castellà, aprofita per fer una proposta: “A veure si amb aquesta recomanació aconsegueixo animar alguna editorial a fer-ne la traducció al català!”