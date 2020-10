Torna la fira de referència catalana d'editors independents

La fira LiberisLiber de Besalú arriba a l'onzena edició aquest cap de setmana mantenint la presencialitat de les editorials i de la vintena d'activitats previstes, com han fet amb anterioritat la Setmana del Llibre en Català de Barcelona i la fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà. "Quan ens vam reunir després del confinament, l'equip de la fira vam decidir que ens conjuràvem per no convertir-nos en una mala notícia més: en la mesura que les autoritats sanitàries ho permetessin tiraríem endavant la fira", diu Miquel Àngel Codes-Luna, director de la cita anual.

En un temps rècord han aconseguit convocar 65 editorials independents que posaran a disposició dels lectors els seus catàlegs a Besalú aquest dissabte i diumenge. "L'essència és la mateixa de sempre: els visitants hi trobaran llibres exclusivament d'editorials independents", recorda Codes-Luna. Entre les 57 editorials catalanes que hi participaran hi ha Club Editor, L'Altra, Ela Geminada, Periscopi, Tushita, Males Herbes, Adesiara i Edicions de 1984. Hi haurà, també, quatre editorials madrilenyes –Automática, Malas Tierras, Nórdica i Lata de Sal–, tres del País Valencià –Barlin, Buc i Lletra Impresa– i una d'Andalusia, Barrett.

Absència de seguretat pressupostària

"Entre el 70% i 80% dels llibres que posem a disposició dels lectors són en català, però a diferència d'altres fires no som exclusius lingüísticament, i això és un problema de cara a les administracions –assegura el director–. Liberisliber va molt bé, però necessitem un mínim de seguretat pressupostària que ara mateix no tenim". El cost total de la fira és de 80.000 euros, una xifra molt més baixa que cites com la Setmana del Llibre en Català, que supera els 500.000 euros. "Ens agradaria poder planejar activitats amb temps, com ara portar filòsofs o escriptors destacats, o fer xarxa amb festivals europeus del sector, però ara per ara això no és possible", continua.

Així i tot, entre la vintena d'activitats programades per dissabte i diumenge destaquen taules rodones sobre l'edició de poesia en català, sobre publicar ciència-ficció en català o novel·la negra o al voltant de la importància de la prescripció literària i de l'edició de revistes de cultura en paper com L'Avenç, El Món d'Ahir i Gavarres.