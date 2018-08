Tàrrega dedica una exposició a Manuel de Pedrolo

La Sala Marsà de Tàrrega (Urgell) ha inaugurat l'exposició 'Pedrolo, pas a pas: Tàrrega, la ciutat del Mecanoscrit', en honor al llegat de l'escriptor Manuel de Pedrolo. La mostra, que estarà oberta fins al 30 de setembre, és una producció de FiraTàrrega i la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tàrrega i forma part dels actes que commemoren el centenari del naixement de l'escriptor.

El comissari Xavier García ha dissenyat un espai en el qual el públic s'endinsa en l'obra de Pedrolo. L'exposició està centrada especialment en la coneguda novel·la de ciència-ficció "Mecanoscrit del segon origen', publicada el 1974. A través d'una escenografia plàstica i "molt visual" es posa de manifest com Pedrolo es va inspirar en Tàrrega per crear la ciutat fictícia de Benaura, on s'ambienta l'obra.

"Un al·legat a favor del pacifisme i el feminisme"

A la sala també s'exhibeixen diferents edicions i traduccions d'aquest llibre, així com adaptacions al còmic, ràdio o televisió. Abans d'inaugurar l'exposició, s'ha ofert una ruta literària a càrrec de Xavier García pels llocs urbans de Tàrrega relacionats amb Pedrolo i la seva obra.

L'exposició ha comptat amb la presència de la filla de l'escriptor, Adelais de Pedrolo, que ha destacat el "caràcter pioner" de l'obra literària del seu pare i l'ha definida com "un al·legat a favor del pacifisme i el feminisme".

Manuel de Pedrolo (1918-1990) va néixer a l'Aranyó (Segarra) i va viure a Tàrrega durant part de la seva vida. L'escriptor, que va ser novel·lista, poeta, dramaturg i traductor, està considerat un dels autors més prolífics de la literatura catalana. La seva intenció va ser acostar la literatura catalana a tota mena de lectors i va experimentar amb la novel·la negra, la ciència-ficció i el teatre de l'absurd, entre d'altres. El 1979 va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.