Elif Shafak, Narcís Comadira, Maylis de Kerangal i Màrius Serra participaran al MOT 2020

L’escriptora turca Elif Shafak, autora de Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo; la francesa Maylis de Kerangal, autora de Nacimiento de un puente, i els catalans Narcís Comadira, Màrius Serra i Quim Español són els nous autors confirmats del festival MOT 2020. Tots ells se sumen a la llista de participants al certamen, que ja compta amb la nord-americana Tracy Chevalier, coneguda per La noia de la perla; l’escriptor i periodista argenti Rodrigo Fresán; l’artista gironina Alicia Kopf, autora de Germà de gel; el pintor i escriptor valencià Manuel Baixauli; l'autor d'Una màquina d’espavilar ocells de nit i de Mística conilla, Jordi Lara; l'artista i escriptor Perejaume; l'autora australiana d'El museu de l’amor modern, Heather Rose, i Irene Solà, autora de Canto jo i la muntanya balla.

Tots els autors confirmats participaran en les converses del MOT 2020, que té com a lema Crear. Un collage que creix amb les paraules i que està comissariat per la historiadora d'art Glòria Bosch. El festival se celebrarà a Girona del 26 al 28 de març, a la Biblioteca Carles Rahola com a escenari principal, i del 2 al 4 d’abril a la Sala El Torín d’Olot. Aquesta és una edició que gira al voltant dels processos creatius explicats des de la literatura. El MOT, que enguany arriba a la setena edició, és una iniciativa dels ajuntaments de Girona i d'Olot, amb el suport de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya.