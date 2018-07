Mario Gas: “Sempre és bo revisar els clàssics, i Pedrolo és fantàstic”

Per satisfer lectors de perfils diversos, Mario Gas planteja dues recomanacions literàries. En català, el director de teatre proposa que els lectors de Manuel de Pedrolo repesquin Joc brut i que, aquells que encara no l’hagin llegit, aprofitin per descobrir-lo. “Sempre és bo revisar els clàssics, i Joc brut és una novel·la de sèrie negra antològica i paradigmàtica”, assegura Gas, que recorda que aquest any és un bon moment per rellegir l’escriptor, ja que justament es compleixen 100 anys del seu naixement. “Va ser un autor fantàstic, tant en l’àmbit de la novel·la com en el de la dramatúrgia. És una llàstima perquè està una mica oblidat, per això crec que val la pena fer memòria”, explica el director, que fins al 5 d’agost té en cartell la comèdia dramàtica Humans al Teatre Romea. Joc brut és, de fet, una de les novel·les negres més emblemàtiques de Pedrolo, que se serveix de la relació apassionada entre el Xavier i la Juna per teixir una intriga al voltant d’un assassinat.

Per a aquells que prefereixin una lectura en castellà, Mario Gas també té una recomanació preparada: l’obra poètica de Jaime Gil de Biedma, un dels autors més rellevants de la Generació dels 50 i en els poemes del qual hi ha marcada la profunda empremta de la Guerra Civil i el franquisme. Subratllant amb aquesta elecció la seva devoció pels clàssics, Gas proposa els poemes de Gil de Biedma perquè considera que “s’han de llegir des de Barcelona” i perquè creu que són molt adequats per a l’estiu, ja que “la poesia sempre és refrescant”. El director de teatre és un gran defensor de l’obra literària de Gil de Biedma, que defineix com “un gran poeta i pensador” i en destaca, sobretot, que “tenia un verb en castellà fantàstic”.

Amb aquestes dues lectures, Mario Gas reivindica també la importància de revisitar habitualment els clàssics per enfortir la seva importància en la memòria literària col·lectiva.