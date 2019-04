Rafel Nadal i Oriol Junqueras lideren les vendes de llibres en català nou dies abans de Sant Jordi

'El fill de l'italià' (Columna), de Rafel Nadal, i 'Contes des de la presó' (Ara Llibres), d'Oriol Junqueras, lideren respectivament les vendes en català de ficció i no-ficció a Catalunya durant la setmana del 8 al 14 d'abril, segons dades de LibriData. El rànquing s'ha fet públic quan falten nou dies per a la celebració de Sant Jordi. Pel que fa als més venuts en castellà, en la primera posició de ficció hi ha 'Sakura' (La esfera de los libros), de Matilde Asensi, i en no ficció, '...Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso' (Roca), de Gonzalo Boye. LibriData és una plataforma digital online que enregistra la venda diària de llibres en més de 150 punts de Catalunya, entre llibreries i grans superfícies.

A més de Nadal, en les primeres posicions dels més venuts en català també hi ha 'El millor d'anar és tornar' (Rosa dels Vents), d'Albert Espinosa; 'El fibló' (Columna), de Sílvia Soler; 'Digues un desig' (Enciclopèdia Catalana), de Jordi Cabré, i 'Entre el cel i la terra' (Columna), de Gerard Quintana. Després del llibre de Junqueras, en no-ficció en català hi ha 'Tres dies a la presó' (Rosa dels Vents), de Jordi Cuixart i Gemma Nierga; 'Esperança i llibertat' (Ara Llibres), de Raül Romeva; 'Cuina mare' (Columna), de Joan Roca, i 'Un judici (polític) i 100 preguntes' (Símbol), de Jaume Alonso-Cuevillas.

Pel que fa als més venuts en castellà, després d'Asensi apareix 'Lo mejor de ir es volver' (Grijalbo), d'Albert Espinosa; 'Esa bruma insensata' (Seix Barral), d'Enrique Vila-Matas; 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff' (Suma de letras), de Javier Castillo, i 'Los asquerosos' (Blackie Books), de Santiago Lorenzo. En no-ficció, al llibre de Boye el segueixen 'El director' (Libros del KO), de David Jimenez; 'El crash, tercera fase' (Roca), de Santiago Niño-Becerra i Marian Rojas Estapé (Espasa Libros), i 'Un apartamento en Urano: Crónicas del cruce' (Anagrama), de Paul B. Preciado.