Rumiko Takahashi, creadora de 'Ranma 1/2', guanya el gran premi del festival d'Angulema

Fins ara, el gran premi del festival d'Angulema, un dels més importants del món de còmic i novel·la gràfica, només havia premiat un autor japonès, Katsuhiro Otomo (l'any 2015), i una dona, Florence Cestac (el 2000). Reconeixent la trajectòria de Rumiko Takahashi tornen a premiar una autora de manga –i dona–. Takahashi s'ha imposat a l'americà Chris Ware i al francès Emmanuel Guibert.

Nascuda el 1957 a Nigata, Rumiko Takahashi és una de les supervendes del manga japonès, amb més de 200 milions d'exemplars venuts de les seves obres, entre les quals hi ha 'Ranma 1/2' (1987-1996), centrada en explicar l'accidentada i divertida vida d'un noi que es transforma ocasionalment en noia i que coneix una sèrie de personatges que també tenen habilitats transformistes similars, la comèdia 'Urusei yatsura' ('Aquells desagradables extraterrestres', 1978-1987) i 'Maison Ikkoku', història costumista i romàntica entre un estudiant i la llogatera del lloc on viu, una jove vídua. 'Ranma 1/2' va ser adaptada per a la televisió en una sèrie molt popular que es va poder veure al Canal 33 als anys 90. També 'Maison Ikkoku' compta amb una versió de dibuixos animats.

Un dels elements distintius de l'obra de Takahashi és que en comptes d'adreçar-se a un públic femení ('shojo') es va especialitzar des de jove en el manga per a nois ('shonen'). L'últim manga de l'autora és 'Kyokai no Rine', que ocupa 40 volums i que va ser publicat entre el 2009 i el 2017.