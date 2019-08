Olga Capdevila: “El còmic de Richard McGuire em va fascinar”

La il·lustradora Olga Capdevila recomana la novel·la gràfica Aquí, del nord-americà Richard McGuire. “Explica de manera fragmentada algunes coses rellevants, o no, que han passat en una mateixa habitació al llarg de milers d’anys”, diu Capdevila. Els lectors observen com el pas del temps ha fet canviar l’indret mentre coneixen les històries dels que hi van viure. A la il·lustradora el llibre la va fascinar “fins i tot abans de tenir-lo a les mans”. Només li va caldre que una amiga li expliqués el llibre per “sentir-ne la bellesa”. “Amb això n’hauria tingut prou per gaudir-ne. Després la lectura/observació va fer de tot menys decebre’m”, explica.

McGuire va publicar el còmic per primera vegada l’any 1989 a la revista Raw. Eren només sis pàgines plenes de tires còmiques que mostraven una habitació que representava un espai neutre. La intenció del nord-americà era que tothom pogués sentir-se identificat amb l’indret. Però quan el 2014 va fer una nova edició del còmic, va canviar l’espai, que ara està inspirat en la casa on va créixer, i va ampliar la història. A més, les pàgines de la nova edició ja no tenen vinyetes, sinó que el pla del racó de l’habitació és el que té més pes en cada una. Capdevila va llegir aquesta segona versió, i la va deixar bocabadada. Quan el 2018 va tornar a llegir el còmic, “l’impacte va ser igual”, recorda.

Ella afirma que “llegir-lo obliga a assajar l’exercici amb altres espais, com ara casa teva”. Capdevila ho ha fet, i aquest ha sigut l’efecte que el llibre li ha provocat en l’àmbit personal. En l’àmbit professional, McGuire també l’ha influenciat. “Es veuen les referències a la seva obra en els projectes en què treballo amb narratives fragmentades i acumulatives”, confessa.