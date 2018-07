“Raúl Cimas ens demostra que no estem tan malament”

Com molts altres actors, l’agenda de la Candela Serrat funciona al revés de la resta del món. Ara que per a la majoria de la població ha arribat l’època de vacances, a ella li toca treballar almenys fins al 5 d’agost al Teatre Romea, on forma part de l’espectacle Humans. Tot i això, Serrat té la recomanació literària perfecta tant per als que aquest any no fan vacances com per als que sí que en fan. L’actriu proposa Prodigios (Blackie Books) de Raúl Cimas, un llibre “lleuger i positiu” que “parla d’éssers extraordinaris i ens demostra que no estem tan malament”, afirma. Al volum, Cimas il·lustra un compendi de persones estranyes, que trenquen amb la idea socialment instaurada de normalitat. L’humorista i monologuista, habitual de programes de televisió com el Late motiv que condueix Andreu Buenafuente a #0, anomena aquests personatges “prodigis naturals” i, a través de retratar-los en situacions curioses i divertides, reflecteix la seva peculiar mirada sobre la realitat posant el focus en tot allò que els fa extraordinaris.“El llibre és ideal per a temporades de platja i de viatges, perquè es pot fullejar anant endarrere i endavant, sense haver-lo de llegir cronològicament. I a mi em va molt bé per a la funció, ja que l’espectacle parla precisament d’això, d’éssers humans extraordinaris”, explica Serrat.

L’actriu assenyala que, abans de descobrir Prodigios, ja tenia una predilecció especial per Cimas. “Soc fan d’ell des de fa anys, he vist tots els seus monòlegs i he llegit les seves tires còmiques”, assegura. A banda de seguir de prop l’humorista, Serrat també és una lectora assídua del segell Blackie Books. “M’agrada molt aquesta editorial. Amb ells vaig descobrir el pianista James Rhodes i soc una habitual del Cuaderno de verano que treuen cada any. Per això crec que Prodigios, publicat per ells, ho té tot perquè el pugui recomanar amb passió”, diu.