Rachel Cusk i Jia Tolentino, protagonistes del festival Primera Persona Indoors

El coronavirus ha impedit que el festival Primera Persona es pogués celebrar durant el mes de maig al CCCB, com havia fet fins ara puntualment des que Kiko Amat i Miqui Otero el van començar a dirigir. Com que la situació sanitària no permet encara la celebració d'actes amb públic, Amat i Otero han ideat una sessió amb dues de les protagonistes que havien de ser a Barcelona, Rachel Cusk i Jia Tolentino, que han estat entrevistades des de casa seva per les periodistes Anna Guitart i Noelia Ramírez, respectivament. El CCCB emetrà per streaming les dues converses del Primera Persona Indoors el dissabte 30 de maig a les 18 h. Al final de la sessió s'anunciarà també la data de celebració del Primera Persona que ve, que s'ha de fer abans que s'acabi l'any, probablement al desembre.

Rachel Cusk, que ha tingut una gran repercussió internacional amb la trilogia formada per A contraluz, Tránsito i Prestigio –totes publicades a Libros del Asteroide entre el 2016 i el 2018–, torna a ser motiu d'actualitat gràcies a l'assaig Seqüela (Les Hores / Asteroide, 2020), en què l'autora britànica reflexiona sobre el significat del divorci a la nostra societat. L'autora recorda la seva pròpia experiència, quan va viure com el seu món es fracturava el 2009: "La vida que havíem construït junts es va desarmar, com si fos un puzle convertit en una pila de peces que no encaixaven".

Jia Tolentino, la redactora més jove de The New Yorker, també participarà en l'edició confinada del festival Primera Persona gràcies al seu primer recull d'articles, Falso espejo (Temas de Hoy, 2020), centrats en com internet i les noves tecnologies han contribuït a canviar i crear nous conflictes en una cultura que gira cada vegada més al voltant del jo. Tolentino ja ha estat comparada amb Joan Didion i Susan Sontag per la força renovadora de la seva veu periodística.