Roger torrent: “Zweig representa una Europa, unes idees”

Roger Torrent es defineix a si mateix com un “lector fetitxista”: “Quan un autor o autora m’atrapa, procuro llegir-ne tota l’obra”, explica. És per això que, en comptes d’un sol llibre, recomana l’obra completa del vienès Stefan Zweig. “És l’autor que més m’ha marcat”, diu el president del Parlament.

Moments estel·lars de la humanitat va ser la primera obra del vienès que va llegir, i assegura que des de llavors no ha parat. “Zweig no és només literatura essencial, representa una Europa, unes idees”. L’escriptor, que era jueu i pacifista, ja durant la Primera Guerra Mundial es va veure obligat a exiliar-se a Suïssa, i quan el nazisme va començar a aflorar va fugir per sempre més de la seva ciutat natal. Però, malgrat la vida itinerant que va estar obligat a dur i el seu final tràgic, un suïcidi al Brasil, Zweig va ser un autor prolífic que va escriure assaig, teatre, poesia i novel·la. A través de la seva obra, va retratar el seu context històric sense oblidar les històries particulars dels personatges. “Sempre escriu des de la melancolia, però deixa oberta la porta a l’esperança. Escriu des de la nostàlgia envers un món que desapareix, la seva Europa imperial de finals del XIX, i crida, amb l’elegància vienesa, contra l’horror del nazisme”, explica Torrent.

“Encara no ho he llegit tot de Zweig -confessa Torrent-. Ara estic en una fase en què m’he submergit en autors francesos contemporanis, premis Goncourt, que també m’estan agradant molt”. A l’hora d’escollir títol, fa cas de les recomanacions que rep: “Sempre que puc em deixo guiar i procuro descobrir coses noves”. El libre que actualment llegeix és No ordinary time, de Doris Kearns Goodwin, una recomanació d’Ernest Maragall. El que tampoc oblida són els clàssics, i a la tauleta de nit hi té els poemes de Montserrat Abelló.