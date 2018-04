Mor l'escriptor mexicà Sergio Pitol

L'escriptor, traductor i diplomàtic mexicà Sergio Pitol ha mort aquest dijous a Xalapa, Veracruz, segons informen diversos mitjans locals. Pitol patia d'afàsia progressiva, una malaltia que les últimes setmanes se li havia accentuat. Guardonat amb el Premi Cervantes el 2005, Pitol va escriure novel·les com el 'Tríptico del Carnaval', formada per 'El desfile del amor' (1984), 'Domar a la divina garza' (1988) i 'La vida conyugal' (1991). També era autor de relats que va recopilar en volums com 'Nocturno de Bujara' (1982), amb el qual va obtenir el Premi Xavier Villaurrutia. Les seves narracions estan impregnades d'un humor refinat i mordaç i ofereixen una mirada desencantada de la realitat allunyant-se de les tendències literàries predominants.

Abans de bolcar-se en la literatura, Pitol va estudiar a la Facultat de Dret de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. El 1960 va passar a formar part del servei exterior mexicà, a través del qual va viatjar a París, Varsòvia, Budapest, Moscou i Praga. També va residir a Roma, Pequín i Barcelona, on va instal·lar-se entre el 1969 i el 1972. Durant aquests anys, Pitol va exercir de traductor a Seix Barral, Tusquets i Anagrama.

No va ser fins ben entrada l'edat adulta que Pitol va començar a publicar la seva pròpia obra. Va iniciar-se amb els relats amb títols com 'Tiempo cercado' (1959), 'Infierno de todos' (1971) i 'No hay tal lugar' (1967) en una primera etapa marcada per la nostàlgia i la foscor narrativa. Més endavant va donar pes als viatges i a la psicologia dels seus personatges amb novel·les com 'La vida conyugal', que va ser adaptada al cinema. Pitol també va escriure llibres d'assaigs i memòries, sobretot en la seva última etapa com a narrador.