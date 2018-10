Mor als 76 anys l'escriptor finlandès Arto Paasilinna

L'escriptor finlandès Arto Paasilinna ha mort aquest dilluns als 76 anys, segons informen mitjans locals. Nascut a Kittilä, a Lapònia, Paasilinna va escriure 35 novel·les i diverses obres de no ficció. Els seus llibres van ser traduïts a més de 40 idiomes i el van convertir en l'escriptor finlandès més popular de la història, amb més de 8 milions d'exemplars venuts arreu del món. Conegut pel seu humor negre i àcid, entre les seves creacions més celebrades destaquen títols com 'El año de la liebre' (Anagrama), 'El moliner udolaire' (Edicions 62), 'El bosc de les guineus' (Edicions 62) i 'Delicioso suicidio en grupo' (Anagrama), tots adaptats al cinema.

Paasilinna tenia un estil lleuger i còmic esquitxat de surrealisme, que triomfava sobretot a França, on va ser un autor 'bestseller' i els crítics el van comparar amb Gabriel García Márquez. Les històries de l'escriptor finlandès aborden temàtiques habituals al país nòrdic a través d'una sàtira subtil sobre el progrés i la modernitat. Durant la seva joventut, Paasilinna va dedicar-se al periodisme, que va compaginar amb la literatura a partir del 1972, quan va publicar la seva primera novel·la, 'Operació Finlàndia'. Al llarg de la seva carrera com a escriptor, Paasilinna va ser summament prolífic: va publicar una mitjana d'un llibre cada any fins que el 2009 va patir un infart cerebral que el va obligar a aparcar la literatura.