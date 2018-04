Mor Paco Camarasa, llibreter i especialista en novel·la negra, als 68 anys

“No seria estrany que en un dels carrers de la Barceloneta hi veiéssim algú semblant a Maigret: som en un barri popular i portuari, tot i que cada vegada ho sigui menys”. Paco Camarasa -mort a Barcelona als 68 anys a conseqüència d'un càncer- vivia la literatura amb un entusiasme encomanadís, i per això el 2016, quan va presentar l'assaig 'Sangre en los estantes' (Destino) encara imaginava trobades amb personatges de ficció, com el conegudíssim comissari de Georges Simenon.

Des que va obrir la llibreria Negra y Criminal a la Barceloneta amb la seva parella, Montse Clavé, l'any 2002, Camarasa -que havia nascut a València el 1950- es va convertir en un dels llibreters més populars de la capital catalana. Mentre a la llibreria rebia autors com Petros Màrkaris, Donna Leon, John Connolly, Sue Grafton i Francisco González Ledesma, Camarasa també impulsava el festival BCNegra, que va comissariar entre l'any 2005 i el 2017, ajudant a consolidar-lo com una de les cites imprescindible del gènere negre.

Tal com explicava a Toni Vall a la sèrie 'Retrats del natural' del diari Ara, Camarasa "va estudiar econòmiques a València i de seguida va començar a donar classes de teoria econòmica en una acadèmia privada. Li hauria agradat ser professor universitari a través de la coneixença d’Ernest Lluch, que en aquells moments, mitjans dels setanta, era catedràtic a València. No va ser possible perquè la seva precoç militància al Partit Comunista el va portar a estar dinou dies detingut i li va barrar l’accés a la universitat". “Quan estudiava econòmiques a finals de la dècada dels 60 era l’època dura del moviment estudiantil, i la novel·la negra era vista com a literatura d’evasió -feia memòria l'any 2016-. Alianza tenia una col·lecció de llibres de butxaca que va ser imprescindible durant molts anys, i va ser allà que va sortir una edició de Cosecha roja, de Dashiell Hammett, amb pròleg de Luis Cernuda”.

Un gènere cada cop més central

Camarasa tenia una bona excusa per endinsar-se en Hammett: el recomanava el reconegut poeta de la Generació del 27. Aquell va ser l’inici d’una història d’amor per un gènere “amb data de naixement, el 1841, quan Edgar Allan Poe va publicar Els crims del carrer Morgue, relat protagonitzat per Auguste Dupin, primer detectiu de la història”. Des de llavors ha comptat amb una llarga tradició, i ha ocupat “un espai cada cop més central en els catàlegs editorials, tant els més comercials com els més selectes”. La popularitat es va disparar a partir de Sherlock Holmes, “una figura literària tan important com Hamlet o Don Quixot, però menys considerada per l’acadèmia, potser perquè les novel·les de Conan Doyle són fàcils de llegir”, deia l'exllibreter. 'Sangre en los estantes', el seu únic llibre, és una bona síntesi del coneixement que ha anat acumulant sobre el gènere “negrecriminal”, una etiqueta que es va empescar amb Clavé per englobar la novel·la negra, la de detectius i alguns thrillers. El volum, de 460 pàgines, condensa dècades de lectures amb l’esperit divulgatiu i el sentit de l’humor, ràpid i sorneguer, del seu autor, un dels llibreters, 'comissaris' i entusiastes de la novel·la negra més carismàtics de l'última dècada. La llibreria Negra y criminal es va veure obligada a abaixar la persiana definitivament el mes d'octubre del 2015, tot i que al local -reconvertit en la biblioteca de Camarasa i Clavé- shi van continuar celebrant clubs de lectura. L’any 2017, Camarasa va rebre la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de Barcelona de mans de l’alcaldessa Ada Colau.