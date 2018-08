Joan Margarit i Héctor Lozano participaran a la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires

El poeta Joan Margarit i el guionista Héctor Lozano són alguns dels convidats a la pròxima Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires, que tindrà Barcelona com a ciutat convidada d'honor i se celebrarà del 25 d'abril al 13 de maig de l'any vinent. Margarit participarà a la 14a edició del festival de la poesia de la fira i Lozano, creador de la sèrie 'Merlí' de TV3, presentarà a la cita la seva novel·la 'Quan érem peripatètics'. Segons el director de l'Institut Ramon Llull, Manuel Forcano, a Buenos Aires en total hi participaran com a mínim 35 autors en català i castellà, "tot i que s'està treballant amb el món editorial perquè la xifra sigui encara més elevada".

Al festival també hi participarà la cantant Sílvia Pérez Cruz, que formarà part de la 'Noche de la feria', un gran esdeveniment musical organitzat per la ciutat convidada en un escenari a l'aire lliure. Barcelona es presenta a la fira amb el lema "Barcelona, ciutat literària" i ha sigut present a la iniciativa des del 2013. La Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires és una de les cites editorials de parla hispana més importants del món i aplega cada any més d'un milió de visitants.