Margaret Atwood i Bernardine Evaristo es reparteixen el Booker Prize

El jurat del premi literari Booker Prize ha decidit aquest dilluns per unanimitat rebel·lar-se contra les normes del seu propi guardó. Per primera vegada, el jurat ha declarat guanyadores dues escriptores de manera conjunta: la canadenca Margaret Atwood i la britànica Bernardine Evaristo. Atwood, de 79 anys, és la segona vegada que guanya el Booker Prize (la primera va ser l'any 2000 amb 'L'assassí cec'). Aquesta vegada l'ha aconseguit amb 'Els testaments' (Salamandra), la seqüela d''El conte de la criada' i que al gener es publicarà en català sota el segell de Quaderns Crema. Evaristo, de 60 anys, ha aconseguit el premi amb 'Girl, woman, other' [Noia, dona, altra, en anglès], una obra que explora les vides i les lluites de diverses dones negres al Regne Unit contemporani. Les dues escriptores es repartiran a parts iguals els 57.000 euros amb què està dotat el Booker Prize.

"Com més parlàvem d'elles, més les apreciàvem i volíem que totes dues guanyessin", ha indicat el president del jurat, Peter Florence, quan ha anunciat les premiades. "Va ser decisió nostra incomplir les normes", ha afegit. El 1992 el Booker va establir una norma per evitar empats com el que va tenir lloc aquell mateix any, en què van rebre el guardó el canadenc Michael Ondaatje i el britànic Barry Unsworth. Atwood és la quarta persona, i la segona dona, que ha aconseguit dues vegades el reconeixement.

Per al jurat, 'Els testaments' és una obra "d'una bella profunditat". El llibre, que continua la distopia d''El conte de la criada', és segons el jurat "més políticament urgent que mai". Segons Florence, "existeix la necessitat de saber quina imatge tenen la complicitat, la resiliència i la resistència". A 'Els testaments', l'escriptora retorna a la república totalitària i patriarcal de Gilead per relatar la seva història a partir de diverses veus femenines. Publicat el setembre passat, el llibre ha venut més de 100.000 còpies al Regne Unit durant la primera setmana a les llibreries.

En paral·lel, Evaristo s'ha convertit en la primera dona negra que guanya un premi Booker. La seva vuitena novel·la està dividida en 12 capítols, cadascun dels quals relata la vida d'un personatge. La majoria són dones negres i els seus destins acabaran entrellaçats. "Són històries de gent que no ha estat representada visiblement en la literatura contemporània. Aquest llibre és molt trencador, espero que inspiri i empenyi la resta de la indústria editorial", ha assenyalat el president del jurat.