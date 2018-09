Tres noves recuperacions editorials de Pedrolo

Amb motiu de la celebració dels cent anys del naixement de Manuel de Pedrolo (l'Aranyó, 1918 - Barcelona, 1990), diverses editorials han reeditat alguns dels seus llibres. Tot i que l'autor va experimentar amb molts gèneres, el que més renom li va atorgar va ser la novel·la negra. Aquests són els tres últims rellançaments d'aquesta categoria:

'M'enterro en els aforaments'

(Sembra llibres)

Aquesta novel·la de 1967 és un dels clàssics de Pedrolo. L'autor fa un retrat de la societat catalana sota el règim franquista, i ens parla sobre la culpa, la incomprensió, el sexe i la violència. I sobre l'etern dilema moral de si la fi justifica els mitjans.

En la convulsa Barcelona de final dels anys 60, un pare descobreix unes fotos de caràcter sexual a l'habitació del seu fill universitari. Entre aquestes, però, encara en troba una de més compromesa: la d'un home mort. A partir de la troballa, el pare començarà a investigar l'agitada vida del jove immers fins al coll en els lluites contra la dictadura.

'Perquè ha mort una noia'

(Navona)

Publicada el 1976 per l'editorial Galba, no s'havia rellançat des de llavors. Aquest setembre, Navona s'ha decidit a recuperar aquesta obra poc coneguda pel públic. Consisteix en una ficció que tracta vides que es barregen i es confonen en una interrelació marcada per "l'esdevenir de la Història en majúscules, que serveix d'escenari però també de rerefons indefugible", tal com comenta Anna Maria Villalonga, comissària de l'Any Pedrolo.

'Tants interlocutors a Bassera'

(Llibres del Delicte)

Probablement sigui la menys coneguda de la llista: Pedrolo la va escriure el 1960 però la va descartar, fins que el 1992 la va llançar a títol pòstum Edicions 62, i reeditada enguany per Llibres del Delicte.

La investigació del rapte d’un nen, vint anys enrere, condueix el periodista Joan Porta fins a la petita població de Bassera, on espera descobrir què va passar i, sobretot, esvair la sospita que té sobre els seus pares com a segrestadors. Amb un estil narratiu proper al teatre i una gran quantitat de diàleg, el periodista explica en primera persona la investigació a partir de les entrevistes amb tot tipus de veïns del poble en un intent de trobar la veritat, tant pel que fa al nen desaparegut com de la seva pròpia vida. Però la veritat sempre destapa secrets amagats des de fa molt.

La producció literària de Pedrolo és molt extensa: abraça al voltant de 120 obres entre novel·les, contes, poemaris, obres de teatre i dietaris. Sebastià Bennasar, que aquest any ha publicat 'Manuel de Pedrolo, manual de supervivència' (Meteora), explica que "llegir Pedrolo també és una aventura, perquè la majoria dels seus llibres s'han de perseguir" ja que durant anys la seva producció ha estat introbable. En total, seran una trentena de novel·les les que es recuperaran amb el motiu del centenari al llarg de 2018.

'Mecanoscrit del segon Origen' (1974) és un dels llibres pel que més se'l reconeix, i també l'obra més venuda de la literatura catalana, superant el milió d'exemplars en quatre dècades.