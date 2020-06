Mai Més editarà en català la saga 'Discworld', de Terry Pratchett

Quan va morir el 12 de març del 2015 amb només 66 anys, Terry Pratchett feia anys que era un dels autors més venerats del fantàstic gràcies a la saga de 41 novel·les Discworld, que va començar a desplegar el 1983, inspirades tant per J.R.R. Tolkien com per H.P. Lovecraft, Charles Dickens i William Shakespeare. L'obra de Pratchett feia anys que es podia llegir en castellà gràcies a les edicions de Martínez Roca i, més endavant, de Plaza & Janés. En català, però, ningú n'havia traduït mai cap, i això que de l'obra de Pratchett, disponible en 37 llengües, se n'havien venut més de 80 milions d'exemplars.

"Una de les idees fundacionals de Mai Més era publicar tot Pratchett en català: ens semblava que era molt necessari que el poguéssim llegir en la nostra llengua, però alhora ens semblava gairebé impossible –comenta Judit Terradellas, coeditora del projecte juntament amb Sergio Pérez–. Un any després de començar hem decidit tirar-nos a la piscina".

Info Una editorial en català per a friquis del fantàstic

Des de l'estiu passat, Mai Més ha publicat autors com Octavia E. Butler, China Miéville, Tade Thompson i Cassandra Khaw, tots ells inèdits en català fins llavors. Ernest Riera Arbussà, un dels traductors amb qui van treballar des de l'inici, serà l'encarregat de fer parlar en català els personatges de Terry Pratchett. Marina Vidal dissenyarà i il·lustrarà la col·lecció, on apareixeran com a mínim dos títols nous de l'autor britànic a partir d'aquesta tardor. "Me'l va recomanar Alejo Cuervo, propietari de Gigamesh, quan tenia 17 o 18 anys, i hi vaig descobrir, més enllà del Douglas Adams de la fantasia, com se'l venia llavors, un autor que posava en circulació personatges molt humans –explica Riera–. En Pratchett, tots tenen interès, siguin trolls, vampirs o bruixes, i tinguin un paper principal o més secundari. En el Discworld de Pratchett hi cap tot".

Un autor fantàstic que toca de peus a terra

Riera ha llegit 38 de les 41 novel·les de la saga. "Amb les tres últimes no m'he atrevit perquè se m'acabaria aquell món", admet. Ho farà si els lectors catalans acompanyen la publicació dels llibres de Pratchett. "És un autor que sap adaptar molt bé el folklore de l'Anglaterra profunda, que és d'on ell venia, i altres tradicions –continua el traductor–. En mans de Pratchett, Conan el bàrbar es converteix en Cohen el bàrbar: em sembla una opció molt ben trobada". Terry Pratchett concebia el fantàstic "tocant de peus a terra". Així, fins i tot en els moments d'un to més elevat i grandiloqüent, els personatges tenen algú al costat, "sigui un bufó o un enllustrabotes, que els abaixa els fums".

El traductor treballa en dues de les novel·les de l'escriptor, que han de sortir abans no s'acabi l'any. Per indicacions de l'editorial no en pot donar cap detall. "Ens agrada treballar sorprenent els nostres lectors –diu Judit Terradellas–. L'únic que podem dir és que potser no publicarem el que ells s'imaginen". Les dues primeres novel·les de la saga que va publicar Pratchett van ser The colour of magic (1983) i The light fantastic (1986).