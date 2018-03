Roberto Saviano i Erri de Luca reclamen la llibertat "dels catalans empresonats per les seves idees polítiques"

"Nosaltres, ciutadans d'Europa, demanem la llibertat immediata dels ciutadans catalans empresonats per les seves idees polítiques", reclamen els escriptors Erri de Luca, Daniel Pennac, Roberto Saviano i Jean Marie Laclavetine. A través d'una carta publicada avui al diari francès 'Le Monde', els quatre autors asseguren que els polítics empresonats estan acusats "de rebel·lió i subversió" però que "mai no han tingut ni una pedra a la mà".

Malgrat que els escriptors no es volen posicionar ni a favor ni en contra de la independència de Catalunya, consideren necessari "defensar els ciutadans d'Europa empresonats per la fidelitat a les seves paraules". Per això, els autors demanen la llibertat dels presos i la retirada dels càrrecs judicials. "Catalunya és un territori d'Europa i nosaltres vivim dins el seu laboratori de democràcia. El fet de detenir els representants escollits per la voluntat popular i d'amenaçar-los amb condemnes exemplars per les seves idees polítiques ha de ser rebutjat per Europa", asseguren els escriptors, que conclouen: "Les opinions i les conviccions es discuteixen, però no s'empresonen".