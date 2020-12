Lluís Llort guanya el primer premi Paco Camarasa de novel·la negra

La novel·la Herencias colaterales de Lluís Llort (Barcelona, 1967), publicada per l'editorial Alrevés, ha guanyat la primera edició del premi Paco Camarasa de novel·la negra, guardó creat aquest any pels nou festivals del gènere per homenatjar la figura del llibreter, mort el 2018 . Llort ha escrit sempre en català i Herencias colaterales és la seva primera novel·la traduïda al castellà: va aparèixer el 2014 a La Magrana i l'autor mateix s'ha ocupat de la traducció. El protagonista de la novel·la és l’advocat Ernest Claramunt, que té un acord amb l’anciana Francesca Puigmajor: a canvi d’una pensió mensual vitalícia, el pis de la dona al centre de Barcelona passarà a mans de l’advocat. Però no tothom respecta les lleis i el passat pot esclatar en forma de herència col·lateral.

Periodista d'El Punt-Avui, Llort va debutar amb Tardor l'any 1999. "Era la baixada als inferns d'una estrella del rock, i tenia algunes pinzellades de novel·la negra –recordava el 2012, amb motiu de la publicació de Si quan et donen per mort un dia tornes (La Magrana, 2012)–. Després vaig fer Maleït Montjuïc, en què sortia algun policia i hi havia algun intent de robatori, encara que el to general fos humorístic. Camaleó era un thriller, i Trenta-dos morts i un home cansat, un road book bastant negre". Fins i tot La imperfecció de les bombolles –retrat poc optimista del món editorial– té "un parell de picades d'ullet al gènere negre", recorda l'autor.