Jordi Puntí, primer editor convidat d'Univers

Amb Això és plaer, de Mary Gaitskill, Jordi Puntí s'estrena com a editor convidat d'Univers, un any després de l'estrena del segell amb el recull de contes Barcelona suites, del qual era un dels onze autors seleccionats i on hi havia també Sergi Pàmies, Sílvia Soler i Xavier Bosch. Puntí, que no només coneix a fons el sector com a periodista i com a autor, sinó també a partir de l'experiència en editorials com Columna, Quaderns Crema i Club Editor, triarà quatre llibres durant el 2020 i el 2021 "amb l'objectiu d'obrir el segell del Grup Enciclopèdia a noves sensibilitats", segons avança l'editorial.

Gaitskill, fins ara inèdita en català, és una novel·lista, assagista i contista nord-americana. Va debutar el 1988 amb Bad behaviour (Mala conducta) i, des de llavors, ha publicat novel·les com Veronica (2005), The mare (L'euga, 2015) i Això és plaer (2019), traduïda ara per Mar Vidal. Puntí la defineix al pròleg del volum com "una de les veus més destacades d'aquesta literatura que creix des de la llavor experimental de la Generació Beat, i que de bon principi troba un terreny adobat en la disbauxa moral i econòmica de la societat americana als anys vuitanta del segle XX".