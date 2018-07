Jon Giraldo: “No sempre s’han de llegir coses boniques”

A Jon Giraldo (Colòmbia, 1982) li agrada evadir-se de la seva realitat professional amb lectures que s’allunyin dels fogons. El xef del restaurant Spoonik recomana l’últim llibre que ha llegit, Los Divinos (Alfaguara, 2018), de Laura Restrepo, una història basada en un crim real que va commoure tot el poble colombià el 2016. “L’autora narra el cas de Yuliana Andrea Samboni, una nena indígena de set anys que va ser segrestada, violada i assassinada per Rafael Uribe Noriega, un arquitecte pertanyent a una família benestant de Bogotà”, diu Giraldo sobre aquest llibre, que té com a rerefons el contrast entre rics i pobres a la societat llatinoamericana. El xef subratlla: “No és el resultat d’una investigació, sinó una novel·la de ciència-ficció en què Restrepo intenta respondre una pregunta: en quin moment Uribe es va convertir en un humà deshumanitzat?”.

El colombià, que als 18 anys va deixar els estudis de dret al seu país natal per provar sort amb la cuina a Barcelona, pensa que “no sempre s’han de llegir coses boniques que tapen la realitat”. Al contrari, prefereix “encarar-se a tot allò que submergeix la societat actual en la hipocresia”. Per a Giraldo, Los Divinos aconsegueix de ple aquest objectiu: “És una novel·la que humanitza, que fa pensar i, sobretot, que et canvia”. Per això, encara que aquesta lectura no sembli per a tot tipus de públics, ell la considera tan necessària que la recomana a qualsevol lector de més de 16 anys.

Jon Giraldo, que abans de Los Divinos no havia llegit cap altra obra de Laura Restrepo, diu que “ha sigut un plaer” llegir aquesta novel·la, en part gràcies a la manera com l’autora explica els fets: “Tot i saber que hi haurà un assassinat, no comença per aquí i durant tota la lectura t’oblides que això només serà el final”, diu el xef, que defineix la narrativa de Laura Restrepo com “allò que et guia quan sembla que t’estàs perdent”.