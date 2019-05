Jokha Alharthi guanya el premi internacional Man Booker 2019

L'escriptora omanita Johka Alharthi s'ha convertit en la primera autora àrab a guanyar el premi internacional Man Booker amb la novel·la 'Celestial bodies', un llibre que relata la transformació accelerada que ha patit el país d'Oman –situat a la costa oriental d'Aràbia, limitant amb els Emirats Àrabs–, que ha transitat de territori esclavista a gran productor de petroli i gas natural, des del punt de vista de tres generacions d'una família omanita.

El Man Booker internacional és, a diferència del principal premi Man Booker, un guardó anual complementari que s'atorga a obres de ficció traduïdes a l'anglès i s'entrega des del 2005. Està dotat de 56.000 euros, repartits a mitges entre l'escriptora i la traductora, en aquest cas Johka Alharthi i Marilyn Booth.

"És un llibre que arriba tant al cap com al cor", assenyala la presidenta del jurat, Bettany Hughes. "La traducció és precisa i lírica, i mostra les cadències tant de la poesia com del parlar quotidià", ha subratllat en la cerimònia d'entrega a Londres.

Alharthi s'ha imposat als altres cinc nominats, entre ells el colombià Juan Gabriel Vásquez, finalista amb 'The shape of the ruins', i la xilena Alia Trabucco Zerán pel llibre 'The remainder'. 'Celestial bodies' també va guanyar el 2010 el premi a la millor novel·la omanita. El proper guanyador del principal premi Man Booker s'anunciarà el 14 d'octubre. L'edició anterior el va guanyar l'escriptora nord-irlandesa Anna Burns amb 'Milkman'.