Jaume Coll Mariné guanya el Premi Jordi Domènech de Traducció de Poesia

Des de fa 16 anys, l'editorial Cafè Central convoca el Premi Jordi Domènech de Traducció de Poesia, un dels més destacats del país, no només per la dotació –6.000 euros– sinó pel palmarès, que inclou versions al català d'Alda Merini per part de Meritxell Cucurella-Jorba, de Sylvia Plath per part de Núria Busquet i Molist i d'Ana Blandiana a càrrec de Corina Oproae.

El poeta Jaume Coll Mariné (Muntanyola, 1989) ha estat distingit amb el guardó d'enguany per la seva traducció de Memorial, d'Alice Oswald, poeta anglesa que ha publicat una desena de llibres i que actualment és professora de poesia a Oxford.

Un llibre que homenatja la Ilíada

Memorial parteix de dos elements centrals de la Ilíada: els símils homèrics i, com "una mena de cementiri oral", les biografies breus dels soldats que hi van morint. Oswald porta el seu poema al centre de l’esperit i l’atmosfera del text homèric, tot despullant-lo de la narrativa i tornant-lo al món de la poesia oral. El resultat és un poema llarg i fragmentari d’una gran força i plasticitat. Memorial es va publicar en anglès el 2011 i va rebre els premis Warwick Prize for Writing i el Corneliu M. Popescu Prize for European Poetry.

Info La veu solvent i dúctil del poeta Jaume Coll Mariné

Coll Mariné, que ha publicat els llibres de poesia Quanta aigua clara als ulls de la veïna (Edicions de 1984, 2014) i Un arbre molt alt (Edicions 62, 2018), va descobrir Oswald durant "la correcció de la Ilíada d'en Pau Sabaté", que va publicar La Casa dels Clàssics la tardor passada. "Mentre la mirava (corregia ben poc perquè el text estava netíssim)– pensava que estaria bé algun dia fer alguna cosa amb els símils homèrics, que n'hi ha que són realment impressionants". Així va arribar al llibre d'Oswald, i li va semblar tan bo que es va posar a traduir-lo. "Havia fet el que jo hauria volgut fer, i segur que millor que jo", admet.

Cafè Central i Eumo publicaran la traducció de Memorial aquesta tardor a la col·lecció Jardins de Samarcanda.