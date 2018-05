J.L. Badal, Teresa d'Arenys i Mercè Ibarz s'enduen els premis Crítica Serra d'Or

El llibre 'Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents', de J.L. Badal, ha sigut guardonat amb el premi Crítica Serra d'Or de novel·la. "El món està molt fumut -ha dit Badal en rebre el reconeixement-. Penso en els presos polítics, en les noies agredides, en la pobresa. A l'altra banda de tot això hi tenim la literatura, que funciona com una sortida d'emergència i ens uneix en un tot i en un lloc comú".

Els guardons, que s'han donat a conèixer avui, també han distingit l'obra poètica de Teresa d'Arenys amb el premi de poesia i 'L'amic de la finca roja', de Mercè Ibarz, amb el reconeixement d'assaig. Reprenent el fil de Badal, Ibarz ha dit que els temps actuals "no són fàcils per a l'assaig ni per a res" i ha fet una crida a la "literatura de resistència". En paral·lel, Adrià Pujol Cruells ha aconseguit el premi Crítica Serra d'Or de traducció per 'L'eclipsi' de Georges Perec. L'escriptor i traductor ha subratllat en el seu discurs "la salut de ferro del català".

'Un tret al cap', de Pau Miró, s'ha endut el guardó al millor text de teatre català i 'Medusa', de La Virgueria, ha obtingut el premi a millor espectacle teatral. Miró ha explicat que va escriure l'obra davant la dificultat "cada vegada més gran d'obtenir informació de qualitat i de confiança" i ha subratllat que l'antídot a aquesta situació és "el compromís individual i ètic dels periodistes que l'exerceixen". Per la seva banda, els directors de 'Medusa' Isis Martín i Aleix Fauró han fet esment a la deriva d'Europa cap a la ultradreta. "Com hem deixat que passi tot el que està passant? Ens toca moure fitxa", ha dit Martín. 'Perra de nadie', el solo de Marta Carrasco amb el qual s'acomiadava en solitari dels escenaris, ha guanyat la distinció a l'aportació teatral més interessant.

Pel que fa a la literatura infantil i juvenil, els Serra d'Or han distingit l'obra 'I aquí dins, qui hi ha?', de Mar Benegas i Sandra Navarro, i 'Una bala per al record', de Maite Carranza, que és la tercera vegada que rep aquest guardó. L'escriptora ha posat èmfasi en "la ignorància dels joves" respecte la Guerra Civil i el franquisme i ha assegurat que "un país sense memòria és un país sense futur". També s'ha distingit 'Ports', de Víctor Medina, amb el premi Coneixements infantil i juvenil.

Premi a la investigació de Marc Gil

A més, els premis han reconegut l'obra 'Barcelona al servei del Nuevo Estado. Depuració a l'Ajuntament durant el primer franquisme', de Marc Gil, amb el premi de recerca d'humanitats. L''Atles dels ocells nidificants de Barcelona', de l'Institut Català d'Ornitologia, ha recollit el premi de recerca d'altres ciències i 'L'ambassadeur de la République des Lettres. Vie et oeuvre de Robert Robert i Casacoberta', de Julien Lanes Marsall, ha obtingut el premi de catalanística.

L'anunci dels guardonats en la 52a edició dels premis Crítica Serra d'Or ha tingut lloc a l'Espai Endesa i ha sigut presidit pel Pare Abat Josep Maria Soler. Els reconeixements premien cada any les obres publicades més destacades de l'any anterior sense que s'hagin presentat a concurs. Els premis no tenen dotació econòmica i consisteixen en el lliurament d'una serreta d'or.