Ivan Labanda: “El punt de vista de Carlo Padial és meravellós”

Aquest estiu, l’actor Ivan Labanda (Barcelona, 1980) no abaixa el teló. Amb un Carousel acabat d’estrenar al Grec, comença els assajos del musical La jaula de las locas i ja es prepara per a la següent temporada del Polònia, entre altres projectes. Encara que no té gaire temps per llegir, diu que ho fa sempre que pot. Labanda recomana el llibre que té ara entre mans: Doctor Portuondo. Mis días de psicoanálisis con un sabio desquiciado (Blackie Books), de Carlo Padial. “Me l’havien recomanat tant el meu germà Jordi com alguns amics, i la veritat és que estic frisant per acabar-lo! És un llibre molt fresc i divertit, m’ho passo teta llegint-lo”, diu Labanda.

En el llibre, el barceloní Carlo Padial explica en clau còmica les seves vivències a la consulta d’un peculiar psicoanalista cubà exiliat a Barcelona. “Tot i que parla en primera persona, hi ha coses tan sorprenents que no acabes de saber si són reals o no -diu Labanda-. Et passes l’estona pensant: «Si us plau, que això sigui real, perquè és massa fort!»”. Alguns dels particulars mètodes del doctor Portuondo els explicava Padial al diari ARA fa uns mesos: “En un moment donat et cridava, et feia fora de la consulta o considerava que ell era més interessant que tu i et tenia una hora al divan escoltant les seves històries”, i afegia: “A la psicoteràpia de grup s’havia acabat barallant amb els pacients a cops de puny. Era increïble”.

Malgrat que Carlo Padial ja havia escrit abans dues novel·les més - Dinero gratis (2010) i Erasmus, orgasmus y otros problemas (2012)-, Ivan Labanda encara no el coneixia: “M’ha sorprès la manera com escriu Padial, el seu punt de vista és meravellós. A més, és un llibre ràpid de llegir, molt adient per a l’estiu”. Amb Doctor Portuondo l’actor ja té un llibre més de la seva editorial predilecta: “Blackie Books fa una molt bona selecció de llibres, es nota l’amor que tenen per la literatura”, conclou.