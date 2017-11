Irene Solà guanya el premi Documenta 2017

El jurat del Premi Documenta, format per Pau Vidal, Marina Espasa, Jesús Cartañà, Èric del Arco i Eugènia Broggi, reunit a Barcelona el dia 23 de novembre de 2017, ha decidit premiar 'Els dics', d'Irene Solà, perquè en valora "la intenció literària, la voluntat experimentadora i el gruix del món dels personatges que caracteritza". La novel·la, que "es desplega a batzegades, capta l’essència poètica del món rural i la combina encertadament amb flaixos de vida urbana", segons ha explicat el jurat.

Nascuda el 1990 a Malla (Osona), Irene Solà va publicar el seu primer llibre el 2012, 'Bèsties', que va guanyar el premi Amadeu Oller. Ha exposat i llegit la seva obra al CCCB, a la Whitechapel Gallery (Londres), al Bòlit (Girona), al Quick Time Festival (Reykjavík), al Festival Internacional de Poesia de Sant Cugat, al LadyFest Barcelona, i a la IX Edició del Festival Literari Tocats de Lletra (Manresa), entre altres.

Ha rebut les ajudes a la creació literària del Departament de Cultura de la Generalitat 2016, la Beca Art Jove 2015, la Beca Ciutat de Vic a la Creació Artística 2013 i el Premi de Poesia Amadeu Oller 2012.

El llibre arribarà el mes de març del 2018

També ha estat comissària de l’exposició 'Creure en 10 coses impossibles abans d’esmorzar' per a H. Associació per a les Arts Contemporànies, i ha editat l'artzine 'Vols Russos'. Ha estudiat la Llicenciatura de Belles Arts a la Universitat de Barcelona i a la Listaháskóli Íslands (Islàndia); i té un màster de Literatura, Cinema i Cultura Visual per la Universitat de Sussex.

'Els dics' d'Irene Solà es publicarà el mes de març del 2018.

Pel que fa a les possibles tendències generals i generacionals derivades de la lectura de tots els manuscrits presentats, el jurat vol destacar "la proliferació d’històries distòpiques i de ciència- ficció en les quals el poder de la tecnologia aplicada a les relacions sentimentals és predominant".

Entre els guanyadors del Documenta de l'última dècada hi ha Bel Olid, Albert Forns, Yannick Garcia, Jordi Nopca, Alicia Kopf i Jordi Amor.