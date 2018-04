Hilari de Cara guanya els Jocs Florals amb un poemari meditatiu

Des que l’any 2006 va trencar un llarg silenci amb 'Absalom' (El Gall), Hilari de Cara no ha deixat de recollir premis literaris. Els Jocs Florals, que acaba d’aconseguir amb 'Quaderns del port' –imposant-se a 103 competidors– coronen una trajectòria força prolífica durant l’última dècada. “Encara que soni com si fos un autor del Romanticisme, penso que cada llibre s’escriu tot sol, i en el cas d’aquests quaderns he fet poemes meditatius i contemplatius –explica l’autor–. He deixat que els paisatges, els sentiments i fins i tot la política parlin per ells mateixos. En comptes de dir, més aviat suggereixo”. En aquest sentit, 'Quaderns del port', que de Cara ha escrit des del “port de Manacor, encara que tothom n’hi digui Porto Cristo”, és un llibre molt diferent de l’anterior, 'Cave Papam' (AdiA, 2016), que va emportar-se el premi Miquel Bauçà. “Allà era irreverent i satíric: aquí no”, assegura.

Nascut a Melilla el 1945, Hilari de Cara ha estat durant anys professor de literatura a l’Institut d’Ensenyament Secundari MossènAlcover de Manacor. Després de 'L’espai del senglar' (Tià de Sa Real, 1985), 'Quaderns d’es Llombards' (El Turó, 1992) i 'Bolero' (Quaderns Crema, 1998), el poeta va incrementar la seva activitat editorial a partir d’'Absalom'. Gràcies al premi Pollença de poesia va publicar Postals de cendres el 2008 a El Gall. Tres anys després guanyava el Pare Colom de narrativa amb els contes de 'Cada família, un porc' (Lleonard Muntaner, 2011). Llavors va arribar el Bernat Vidal i Tomàs amb 'Nunc' (Moll, 2012), el Pare Colom amb 'Carrer d’Artà' (Lleonard Muntaner, 2014) i el Carles Riba amb 'Refraccions' (Proa, 2015). Dotat amb 9.000 euros, el premi Jocs Florals serà publicat a la tardor a la col·lecció Ossa Menor de Proa.“Des que vaig deixar de donar classes a l’institut he escrit molt. Tinc quatre poemaris inèdits, un llibre de memòries i una novel·la acabada”, explica l’autor. Avança que, si tot va bé, 'La mar de Minsk' sortirà a principis del 2019 a Quaderns Crema, editorial on de Cara ja va publicar la seva única ficció llarga, 'Un llac en flames'. “Comparteixen l’estil faulknerià: els flaixbacs i les discontinuïtats narratives”, diu.