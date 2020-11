Gigamesh no seguirà publicant els llibres de 'Joc de trons': "L'agent ens exigeix massa"

Acaba una de les històries més increïbles del sector editorial català, la d'un segell minúscul que, gràcies a l'olfacte d'un editor amant del gènere fantàstic, va publicar el bestseller més important del segle XXI. L'editorial de ciència-ficció i fantasia Gigamesh ha anunciat a través del seu Twitter que no renovarà els drets per continuar editant a Espanya la popular saga Cançó de gel i foc de George R.R. Martin en què es basava la sèrie de Joc de trons. "Tot i que ens fa molta pena, no podrem seguir publicant Cançó de gel i foc", diu el missatge del compte de l'editorial. "L'agent ens exigeix massa. Hi ha riscos que no podem assumir".

La saga fantàstica de George R.R. Martin és una de les més venudes de la història i des del 1996 ha despatxat més de 90 milions d'exemplars a tot el món. Edicions Gigamesh en va adquirir els drets el 2002, vuit anys abans que l'adaptació televisiva convertís els llibres en un bestseller mundial. Aleshores, Edicions Gigamesh era només el segell personal d'Alejo Cuervo, propietari de la llibreria especialitzada en fantasia Gigamesh, situada a la ronda de Sant Pere, que va pagar 5.000 dòlars pels drets del primer llibre de la saga, Joc de trons. "Per a mi va suposar un gran risc", explicava Cuervo a l'ARA el 2013, quan els llibres ja eren un fenomen de vendes. Un any després, invertia part dels beneficis dels llibres en adquirir un nou local per a la llibreria Gigamesh, que passava a ser la més gran d’Europa especialitzada en literatura fantàstica.

Cuervo ha confirmat a l'ARA la notícia, tot i que prefereix no entrar en detalls sobre les negociacions amb l'agent de Martin. "Jo em sento lligat de mans, però no podia fer res més –explica l'editor–. Som una empresa petita i hi ha certs riscos que no ens podem permetre, sobretot tal com està el pati ara mateix". En els 18 anys que ha publicat els llibres de Martin, Edicions Gigamesh ha venut prop de 1,6 milions d'exemplars dels llibres de Cançó de gel i foc.

Gigamesh, doncs, no publicarà les dues últimes entregues de la saga, Vents d'hivern (previst per al 2021) i Somni de primavera. També perd els drets de les novel·les anteriors de la saga, que de fet estan descatalogades des de fa setmanes, tot i que a la llibreria Gigamesh encara en queden exemplars. Cuervo es mira la notícia pel costat bo: "Ara tindré molts menys maldecaps".