George R.R. Martin destapa els secrets dels Targaryen amb una crònica medieval anterior a 'Joc de trons'

A l'espera que arribi l'anunciadíssim hivern a l'última entrega de la sèrie de l'HBO, George R.R. Martin segueix explotant el filó del seu univers fantàstic. En un llançament internacional, l'escriptor nord-americà ha publicat 'Foc i sang' (Alfaguara / Plaza y Janés), una crònica medieval que retrocedeix fins 300 anys abans de les peripècies de Jon Snow, Daenerys Targaryen, els Stark i els Lannister. A 'Foc i sang', Martin dona veu a un 'maestre' erudit de la Ciutadella que, al llarg de més de 800 pàgines, es dedica a repassar les batalles, traïcions, enamoraments i secrets de l'època, com també la convivència amb els dracs abans que s'extingissin.

Martin ha escrit, volgudament, un llibre d'història medieval imaginària. "És una crònica dels reis de Ponent. Aporta context i fons a tot el que passa a 'Cançó de gel i de foc'", explica l'escriptor en el vídeo de promoció de l'editorial. El nou volum, que seguirà amb un segon títol, revela qüestions del món fantàstic de 'Joc de trons' mencionades a la saga, com per exemple què va passar exactament durant la dansa dels dracs i per què era perillós apropar-se a Valyria després de la maledicció.

George R.R. Martin parla de 'Foc i sang'

Si bé en aquesta ocasió Martin no utilitza el recurs narratiu de 'Cançó de gel i de foc' -en què canviava el punt de vista del narrador perquè el lector pogués empatitzar amb els personatges, fossin bons o dolents-, la veu narrativa del nou llibre no és neutral. "El 'maestre' és un ancià peculiar i rondinaire, amb opinions fermes sobre els personatges històrics sobre els que escriu, de manera que alguns dels seus punts de vista impregnen subtilment el text", afirma Martin.

'Foc i sang' arrenca explicant la història d'Aegon I Targaryen, el creador de l'icònic Tro de Ferro i arriba fins a la guerra civil que va estar a punt d'eradicar la dinastia, l'única de senyors dracs que va sobreviure a la Maledicció de Valyria. El llibre inclou 80 làmines inèdites de Doug Wheatley, que il·lustra així alguns dels episodis de la crònica. 'Foc i sang' arriba abans que George R.R. Martin hagi culminat la saga de 'Joc de trons', tot i que les dues últimes entregues encara no tenen data prevista de publicació.