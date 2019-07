Gemma Lienas: “Tota novel·la que m’impacta em serveix per aprendre”

Gemma Lienas ha escrit i ha llegit tants llibres que per recomanar-ne només un s’ho ha de pensar bé. Finalment es decanta per Toda pasión apagada (Alfaguara, 2016), una novel·la de la poeta i escriptora anglesa Vita Sackville-West que va llegir fa un any i mig. “Em va impressionar molt, tant per l’estil amb què està escrita com per la història que hi explica, sobretot tenint en compte que l’autora la va escriure el 1931”, diu la creadora del famós personatge de la Carlota. A Lienas, que és una gran activista feminista, un dels aspectes que més li agraden de la novel·la és el retrat que Sackville-West fa de la protagonista: “És una dona que ha estat sotmesa a les lleis patriarcals, és a dir, a l’obediència i submissió al marit. Però quan es queda sola agafa la paella pel mànec i dirigeix el seu destí”, explica.

“El llibre comença quan Lord Slane, de 94 anys, acaba de morir”, diu l’escriptora catalana. Lady Slane ha sigut una dona model de l’època victoriana, una bona mare i una esposa submisa, però quan queda viuda decideix que vol canviar completament de vida. “Si una no es dona satisfaccions a la vellesa, quan ho farà?”, escriu Sackville-West en un fragment de la novel·la que Lienas ha seleccionat.

A l’autora catalana li agrada la crítica social que amaga el llibre, i considera que la seva autora l’aconsegueix fer “sense estridències, amb subtilesa, però també amb molta força i ironia”. El que també li agrada és l’estil de Sackville-West, que descriu com a “elegant, clar, original i intel·ligent”. “Tota novel·la que m’impacta estilísticament, o pel tema, o per com està construït l’argument, em serveix per aprendre i per avançar com a escriptora”, explica Lienas. Toda pasión apagada l’ha impactat en els tres sentits.