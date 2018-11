El filòsof, periodista i guionista Francesc Orteu és el nou director del segell editorial Rata, que va fundar Iolanda Batallé el 2016 dins del grup Enciclopèdia Catalana. Orteu, que és col·laborador de l'ARA, està vinculat al món de l'edició des dels anys 90 i ha assessorat :Rata_ des del moment de la seva fundació. De fet, el 2017 va publicar amb Catedral, del mateix grup, 'Pensa: manifest inquietant a favor de la ignorància'.

La nova direcció vol garantir que la línia editorial del segell es mantingui, en una aposta per la continuïtat i la consolidació del projecte. Des del 2016 :Rata_ ha publicat títols com 'Diaris del Sàhara' de Sanmao, 'La vegetariana' i 'Actes humans' de Han Kang. A més d'autors com Natàlia Cerezo, Josep Lluís Badal i David Monteagudo.

Batallé va deixar la direcció de l'editorial en passar a dirigir l'Institut Ramon Llull i va ocupar el seu càrrec Ester Pujol, que assumia el càrrec d'editora d'Enciclopèdia Catalana i d'entrada també assumia la direcció de Rata i Catedral. Ara s'aposta per dotar de direcció pròpia un d'aquests segells, el que es defineix per la seva "alta qualitat literària" i "risc". Els propers mesos es publicaran els nous llibres de Xuan Bello, David Monteagudo i Sanmao.