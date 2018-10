Ester Pujol, nova editora d'Enciclopèdia Catalana

Ester Pujol serà la nova directora editorial de la divisió de llibreries de Grup Enciclopèdia Catalana, que inclou segells com Catedral i Rata, en substitució de Iolanda Batallé, que va ser ratificada com a nova directora de l'Institut Ramon Llull fa tot just una setmana. Amb l’entrada de Pujol, "Enciclopèdia Catalana vol fer un pas endavant" -explica l'editorial en un comunicat de premsa-, reforçant les seves línies tradicionals d’edició ja existents (La Galera, :Rata_, Bridge, Catedral i Enciclopèdia) i creant-ne de noves, tant en l’àmbit de la ficció com la no ficció, assaig i poesia, amb l’ambició de buscar nous lectors i contribuir a ampliar l’oferta de la producció cultural catalana".

El president del Grup Enciclopèdia Catalana, Xavier Cambra, ha destacat que “amb aquesta incorporació, el Grup fa una clara aposta per penetrar de forma decidida en el mercat del llibre en català”. Enciclopèdia Catalana coeditarà amb Òmnium Cultural el Premi Sant Jordi durant els tres propers anys i, en aquest sentit, el Director General del Grup, Joan Abellà, apunta que des de l'editorial es treballa "per arribar a més lectors arreu dels Països Catalans i per ser un referent en el panorama del llibre en català. L’entrada d’una professional amb l’àmplia trajectòria d’Ester Pujol demostra la nostra voluntat de créixer amb noves propostes editorials i estratègies dins el món del llibre”.

De Columna a Grup 62

Nascuda a Manlleu el 1967, Ester Pujol Arderiu es va llicenciar en història contemporània a la Universitat de Barcelona i va fer un postgrau de documentació als Jesuïtes de Casp. La seva entrada al món editorial va ser a través de Columna el 1994, on va treballar amb Miquel Alzueta, Àlex Susanna, Jordi Puntí i Ricard Badia. Des de llavors i fins al 2015, Pujol va estar vinculada a Columna, primer com a correctora i, més endavant, assumint noves responsabilitats, entre les quals hi ha hagut la d'editora –amb títols d'una gran repercussió, com 'Pa negre', d'Emili Teixidor, i la trilogia 'Millennium', de Stieg Larsson– i també directora editorial de Grup 62 entre el 2011 i el 2014, al qual s'havia integrat Columna.

El febrer del 2014 Emili Rosales la va substituir en el càrrec de directora i ella va tornar a dirigir el segell Columna, un moviment fruit dels canvis accionarials a l'empresa: el juny del 2013 Planeta havia comprat el 30% d’accions a La Caixa i va passar a controlar el 64% de Grup 62, actualment integrat per 18 segells. El març del 2015 va deixar Grup 62: "He completat una etapa en la qual he sigut molt feliç", declarava a l'ARA. Durant els últims tres anys, Pujol ha sigut assessora editorial i editora externa a Penguin Random House (Rosa dels Vents) i altres editorials com Sembra Llibres i Comanegra, on va coordinar projectes com l'actualització de 'La noria' de Luis Romero, 'Gira Barcelona', on 12 autors explicaven una història que recorria un sol dia a la capital catalana el 2016.