Formentor explora la feminitat literària

Ja fa una dècada que es va celebrar la primera edició de les noves converses de Formentor. “L’objectiu era fer perviure un esperit literari de diàleg, una cita anual en què la conversa tranquil·la entre gent intel·ligent fos el motor”, explica Basilio Baltasar. Les converses també miraven cap a les jornades mítiques que s’hi van celebrar entre el 1959 i el 1961, esperonades per escriptors com Camilo José Cela i editors com Carlos Barral. Si el lema de la trobada del 2017 era masculí, Bohemis, mags i rodamóns, el d’aquest any mira frontalment cap a la feminitat. Verges, deesses i fetilleres reivindicarà la vigència d’arquetips com el de Medea, que representa “la fúria de la dona traïda”, Fedra, “el desastre de l’amor terrible”, Electra, “la venjança” i Antígona, que sempre “va tenir una gran fidelitat cap als morts”.

El programa de conferències i taules rodones d’aquest any se celebra des d’avui i fins diumenge a la tarda a l’Hotel Formentor de Pollença. A la sessió dedicada a les bruixes (dissabte, 10.30 h), l’escriptor Francesc Serés parlarà de la força de les marededeus invocades per Perejaume al seu últim assaig i l’editora alemanya Margit Knapp recordarà la Ifigènia sobre la qual va escriure Goethe. A les 17.30 h, Laura Fernández parlarà de la “sibil·la” nord-americana Joy Williams i Sabina Urraca centrarà la seva intervenció en Lydia Davis. L’endemà, a les 10.30 h del matí, la professora i assagista Anna Caballé se centrarà en la poderosa Cleòpatra, i la dramaturga Lucía Carballal defensarà el valor de Les tres germanes d’Anton P. Txékhov. A les 14.30 h serà el torn de Pierre Assouline, que abordarà Marguerite Duras, de la periodista de la revista The New Yorker Judith Thurman, que parlarà de La vagabunda, de Colette, i de Mircea Cartarescu, que reivindicarà el valor de Les ones de Virginia Woolf.