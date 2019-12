Enric Casasses guanya el premi Lletra d'Or amb 'El nus la flor'

L'escriptor Enric Casasses ha estat guardonat amb el premi Lletra d'Or pel llibre El nus la flor, publicat per Edicions Poncianes el novembre del 2018. L'entrega del guardó tindrà lloc el 10 de gener al restaurant El Velódromo, en un dinar organitzat per l'editorial amb el premiat, el jurat i periodistes. Durant l'àpat, el joier Manel Capdevila i Coral entregarà el premi –un botó de solapa d'or que representa la lletra grega fi, símbol clàssic de l'equilibri– al guardonat.





El nus la flor inclou poemes que Casasses va anar escrivint en llibretes al llarg de tres anys. Els versos s'acompanyen dels dibuixos del mateix poeta i la publicació reprodueix el format caòtic i eclèctic de la llibreta escrita i pintada a mà, amb els poemes repartits per les pàgines en diverses mides i disposicions. El llibre és, segons Casasses, "un moment vital d'uns pocs anys convertit en visió global de tot, un poema del món que va agafant totes les formes i tons i estats d'ànim". L'amor, la relació íntima, la natura i la ciutat són alguns dels temes que apareixen al poemari, a través del qual Casasses també es planteja preguntes filosòfiques i metafísiques, fa assaig, crítica, sàtira i opina amb sarcasme de qüestions literàries.

El premi Lletra d'Or està considerat un dels més prestigiosos de les lletres catalanes. El jurat d'aquest any està format per Salvador Macip, Sebastià Alzamora, Núria Cadenes, David Plana, Míriam Cano, Llucia Ramis, Sílvia Bel, Andreu Gomila i Jordi Nopca. En edicions anteriors el guardó ha reconegut poetes com Jordi Llavina, Mireia Calafell, Lluís Solà, Màrius Sampere i Josep Pedrals.