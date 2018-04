Elaine Brown i Camila Cienfuegos, protagonistes de la Fira Literal Barcelona 2018

La Fira Literal Barcelona comptarà enguany amb la presència de l'expresidenta del Black Panther Party dels Estats Units Elaine Brown i l'exguerrillera de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) Camila Cienfuegos. La 4a edició de la iniciativa se celebrarà entre l'11 i el 14 de maig a la Fabra i Coats de Barcelona i tindrà una forta aposta feminista. En aquesta ocasió, la Fira vol commemorar el 50è aniversari del Maig del 68. Per això, s'ha apropiat del lema 'Sous les pavés, la plage' i l'han actualitzat en català: 'Sota les llambordes, els llibres'.

La coordinadora de la iniciativa, Laura Arau, ha valorat positivament el creixement de la fira, que en dos anys ha triplicat el públic assistent i que l'any passat va reunir 15.000 persones. Arau també ha explicat que l'objectiu dels organitzadors és fer una fira professional i ser la referència a Europa del pensament crític. La programació de la fira inclou activitats per a infants i per a adults, entre els quals hi ha recitals de poesia, tallers, jocs i dues exposicions: 'Dones dibuixades: sis autores d'avui revisiten Núria Pompeia' i 'Miguel Brieva: la crua realitat'. Així mateix, la fira tindrà una oferta multicultural de música i acollirà l'estrena de l'obra 'El último Bufón' de Leo Bassi. La programació es completa amb una jornada tècnica amb més de 80 editorials nacionals i internacionals.