Daniel Anglès: “Bechdel parla de quan els fills perdonem els pares”

Daniel Anglès (Barcelona, 1975) encara aquest estiu els últims assajos de Fun Home, el nou musical que dirigeix i coprotagonitza, i que s’estrenarà al setembre al teatre que també dirigeix, el Condal de Barcelona. L’espectacle és l’adaptació de la novel·la gràfica homònima i autobiogràfica d’Alison Bechdel, que Anglès recomana. “Vaig anar a veure el musical a Broadway i em va agradar tant que em vaig comprar el llibre”, diu l’actor, que després de Fun Home es va llegir també Unas bollos de cuidado, la tira còmica que va inspirar el test de Bechdel -que avui s’utilitza com el mesurador del masclisme a les pel·lícules, còmics, obres de teatre, etcètera.

A Fun Home Bechdel explica la seva infància i adolescència, marcada pel descobriment de la seva identitat sexual (és lesbiana) i per la mort del seu pare. “És la història d’una família a priori molt diferent de la teva, però que, un cop hi entres en contacte, veus que realment s’hi assembla en tot”, diu Anglès, que afegeix: “Per a mi aquest llibre parla del moment en què els fills estem preparats per perdonar els pares, de quan voltem els quaranta i comencem a entendre per què els nostres pares feien el que feien quan érem petits”. Segons l’actor i director, Bechdel escriu aquest còmic quan li arriba aquest moment i no només perdona els seus pares sinó que es perdona a si mateixa pel seu comportament rebel i contra el món de quan era adolescent.

Més enllà dels mítics Mafalda, Astèrix i Snoopy de quan era petit, Daniel Anglès no havia llegit mai abans una novel·la gràfica per a adults fins que va descobrir Fun Home.“Em va flipar molt la sensació de llegir un còmic en blanc i negre que m’afectava de la mateixa manera que si llegís una novel·la”, diu. Anglès recomana el còmic d’Alison Bechdel a qualsevol persona amb sentit de l’humor i, sobretot, a qui tingui ganes d’emocionar-se amb una història familiar molt sensible.