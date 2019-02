DC Comics cancel·la una sèrie de títols protagonitzats per Jesús

El desembre passat, l'editorial DC Comics va anunciar que publicaria una nova sèrie protagonitzada per Jesús de Natzaret. La publicació, titulada 'Second Coming', està escrita per Mark Russell i il·lustrada per Richard Pace i havia d'arribar a les llibreries nord-americanes el 6 de març. En un principi, DC Comics –que s'encarrega dels llibres de superherois com Superman, Batman i Wonder Woman– tenia previst llançar 'Second Coming' sota el segell de DC Vertigo, una branca destinada a còmics per a adults. Després de rebre una petició signada per més de 200.000 persones que criticaven la nova sèrie i la titllaven de "blasfema", l'editorial s'ha fet enrere i ha anunciat que no la publicarà.

'Second Coming' narrava la segona arribada de Jesucrist a la Terra. A la ficció, el fill de Déu aprenia a ser el salvador de la humanitat al costat de Sun-Man, un superheroi que té poders gràcies a l'energia solar. La petició virtual afirmava que la sèrie era "inapropiada" per l'ús que feia de la figura religiosa de Jesucrist. "Us imagineu les reaccions mediàtiques i polítiques si DC Comics estigués alterant i reescrivint amb humor la història de Mahoma o de Buda?", diuen els signants, que consideren que la sèrie "ridiculitza" el messies.

L'autor de 'Second Coming', Mark Russell, ha anunciat a través de Twitter la cancel·lació de la sèrie i ha explicat que l'editorial no ha fet res en contra d'ell. Russell, diu, ha demanat que li tornessin els drets i assegura que la sèrie es publicarà amb un altre segell.