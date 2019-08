La recomanació de Xavier Theros: contes de cementiri sense tristesa ni terror

Ara que ha acabat l’agost, l’escriptor i poeta Xavier Theros recomana un llibre "d’estiu però que també podria ser per a qualsevol altre moment de l’any". Es tracta d’un recull de contes de l’argentina Mariana Enríquez, Alguien camina sobre tu tumba: Mis viajes a cementerios (Galerna). “Són contes diferents entre ells però que tenen un nexe d’unió: tots passen en un cementiri”, explica Theros sobre uns escrits que qualifica de “rodons”.

Tots comencen amb una primera persona de l’autora explicant el viatge que fa a un cementiri de qualsevol lloc del món i, a poc a poc, desenvolupen una trama que narra una història relacionada amb les persones o espais del cementiri. “Alhora, també contenen una superposició d’explicar una mica la ciutat, i una mica el cementiri”, diu Theros. Segons ell, aquesta barreja de trames i temes només és possible gràcies a la capacitat que té l’argentina de combinar diversos gèneres en un mateix text: crònica, narració fantàstica i llibres de viatge.

Malgrat que les històries es desenvolupin en un lloc fúnebre, segons el poeta, els textos d’Enríquez no evoquen ni tristesa ni desesperació. Al llarg de les seves pàgines tampoc no s’hi pot observar la literatura de terror que l’autora ha desenvolupat en altres de les seves obres. Més aviat hi trobem tot el contrari, reflexions sobre “les relacions humanes, les familiars i sobre alguns efectes de la mort”, explica Theros. El llenguatge que utilitza per parlar-ne “és clar i planer”, diu.

Theros, que és un fanàtic dels cementiris, confessa que quan va llegir els relats va sentir com si li haguessin trepitjat una idea. “Havia pensat diverses vegades fer una gira pels cementiris més icònics. D’alguna manera Enríquez ho ha aconseguit, i el resultat és molt bo”.