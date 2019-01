Mor Claudio López Lamadrid, editor de Literatura Random House

El sector editorial barceloní ha perdut aquest divendres inesperadament un dels seus artífexs més poderosos i proteics: Claudio López Lamadrid ha mort als 58 anys a conseqüència d'un infart cerebral. López va entrenar l’olfacte d’editor a Tusquets a finals de la dècada dels 70 -on va veure créixer la col·lecció Andanzas- i es va acabar de refinar creant i desenvolupant Galaxia Gutenberg. Quan als 90 va arribar a Grijalbo-Mondadori, va començar a construir un catàleg espectacular, que inclou autors com David Foster Wallace, Michael Chabon, Chuck Palahniuk, J.M. Coetzee, Dave Eggers, Jonathan Lethem i Junot Díaz. També Gabriel García Márquez, César Aira, Virginie Despentes, Joan Didion, Chimamanda Ngozi Adichie, Patricio Pron, Samanta Schweblin, Belén Gopegui i Philip Roth.

"El primer que vaig contractar a Frankfurt va ser el volum de relats 'Los boys', de Junot Díaz, i també una novel·la que començava a escriure -trigaria 10 anys a publicar-la-, 'La maravillosa vida breve de Óscar Wao'", recordava el 2014 en una entrevista amb l'ARA: l'edició castellana de la novel·la de Díaz es va convertir en un dels grans èxits de l'editorial. Ja a la dècada dels 90, López Lamadrid va apostar per comprar els drets d'autors anglosaxons, en un context on ell recordava "que costava vendre literatura estrangera".

Entre els nombrosíssims llibres que López Lamadrid ha publicat a la col·lecció Literatura Random House -que fins el 2013, any de la fusió amb Penguin, es deia Literatura Mondadori-, hi ha 'La broma infinita', de David Foster Wallace. "Quan em vaig quedar 'La broma infinita', que té més de mil pàgines, vam publicar-ne la primera traducció estrangera, i tothom em deia que estava boig. No hem deixat de reeditar-lo", explicava el 2014. "Tot i la globalització, els mercats es van tancant -afegia-. Un autor català interessa poc fora de Catalunya. I passa també amb els espanyols a Amèrica Llatina". Així i tot, ha estat Claudio López de Lamadrid qui ha apostat recentment per publicar la traducció al castellà de 'Permagel', d'Eva Baltasar, un dels llibres més destacats de l'any passat.