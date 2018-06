Eva Baltasar i José Eduardo Agualusa guanyen els premis Llibreter 2018

'Permagel', d'Eva Baltasar i 'Teoria general de l'oblit', de José Eduardo Agualusa (Edicions del Periscopi / Edhasa) han estat proclamades vencedores de la 19a edició dels premis Llibreter. El jurat ha reconegut dues novel·les escrites en una prosa que tots dos autors consideren propera a la poesia. Sigui així o no, totes dues propostes estan allunyades de la narrativa convencional i han estat apostes d'editorials independents com Club Editor, dirigida per Maria Bohigas, i Edicions del Periscopi, al capdavant de la qual es troba Aniol Rafel.

El premi al millor àlbum il·lustrat ha estat per a 'Frank. La increïble història d'una dictadura oblidada', de Ximo Abadía, publicat per Dibbuks, que forma part del grup Malpaso. Una de les novetats importants del premi Llibreter 2018 ha estat la incorporació de dues noves categories premiades, confirmant el reconeixement del sector de la Literatura Infantil i Juvenil: en la categoria de literatura catalana, el premi al millor llibre infantil i juvenil ha estat per a 'No llegiré aquest llibre', de Jaume Copons i Òscar Julve (La Galera); en la categoria d'altres literatures ha estat reconeguda l'ambiciosa 'La mona de l'assassí', de Jakob Wegelius (Viena).

"El llibre va sortir a mitjans d'octubre, quan el país estava fet merda i nosaltres també -ha dit Jaume Copons-. Un premi com aquest ens ha donat molta embranzida. Em feia por que els altres premiats fossin exconsellers, o gent com Jordi Basté. Quan he vist els altres guanyadors, que són gent que estimo, m'he quedat força tranquil". Copons ha recordat que Catalunya "es troba en un estat de no normalitat" i que per damunt de premis "el que necessitem és llibertat".

Durant la roda de premsa del Llibreter s'han donat a conèixer també els premis Memorial Pere Rodeja. Enguany han estat per a la periodista Valèria Gaillard, que ha recordat que ha estat "una lectora empedreïda gràcies a la mare", que li va prometre que li "compraria tots els llibres que volgués" quan era petita, i per a la llibretera Montse Porta, de la barcelonina Jaimes. "Els llibreters són més simpàtics i saben més coses que qualsevol algoritme d'Amazon", ha dit Porta en un vídeo gravat perquè no ha pogut ser a Barcelona aquest dimecres.

La sorpresa d'Eva Baltasar

Després d'una prolífica trajectòria com a poeta -que va arrencar el 2008 amb 'Laia', premi Miquel de Palol de poesia-, Eva Baltasar ha debutat en la novel·la amb un títol que apel·la a la geologia: “El permagel és una capa de terra que està per sota del punt de congelació de l’aigua i que aïlla, una protecció de l’exterior massa càlid. La protagonista d’aquesta història és com un mur de gel”. Dit així pot semblar que el lector es trobarà amb un bloc de text fred, asèptic i sense vida, i és just el contrari: el debut de Baltasar en la prosa combina amb encert un sentit de l’humor aspre i inclement amb detalls pertorbadors que, a poc a poc, es van apoderant de la trama.

Info Transformar la teva vida en literatura

“La protagonista soc bastant jo, o més aviat diria que és la meva veu, perquè hi ha molt de mi, però el que hi explico és la meva vida mental, recordada i també imaginada”, resumeix l'autora. Sigui biogràfic o no que Baltasar estudiés història de l’art, fes d’au pair a Escòcia o s’intentés suïcidar en una banyera -en una de les escenes més còmiques i també inquietants de la novel·la-, hi ha un vincle estret entre la manera de veure el món de la narradora i la de l’autora. “No tenia cap objectiu concret mentre escrivia, he deixat anar la meva manera de sentir, que és molt tàctil i corporal”, explica.

Un dels trets distintius de 'Permagel' és la desinhibició amb què parla del sexe. Lesbiana i suïcida, la narradora la novel·la detalla el seu despertar sexual a partir d’una pel·lícula porno que va veure amb amigues quan era una nena. “Descobreix la versió visualment més bèstia del que és el sexe -explica-. Aquella pel·li xunga li acaba ensenyant moltes coses”. Els únics homes que apareixen al llibre són els actors porno i el fantasma del pare. “Els homes són una anècdota en el món de la protagonista de la meva novel·la -diu Baltasar-. Si n’ha trobat més no l’han impressionat gaire”. Permagel permet accedir a un món on la passió pel sexe és combinada amb records enyorats o bé traumàtics i amb reflexions contundents. “Dels 20 als 30 et van fotent hòsties, a partir dels 30 te’n vas recuperant... i quan t’acostes als 40 ja saps què és important i què no”, admet.

Entendre la maldat i la crueltat de la guerra

José Eduardo Agualusa assegura que escriu per "entendre la maldat i la crueltat de la guerra". 'Teoria general de l'oblit' és la primera novel·la de l'autor angolès que es pot llegir en català, tot i que anteriorment va ser traduït al castellà amb llibres com 'Nación criolla' (Alianza, 1999) i 'El vendedor de pasados' (Destino, 2004).

Segurament influenciat per les tradicions orals de les literatures africanes del seu país, Agualusa proposa una literatura simbòlica a 'Teoria general de l'oblit', llibre que reflexiona sobre el procés d'independència d'Angola: la Ludovica és dona i és portuguesa, i representa tant la indiferència amb què l’exmetròpoli es mira de lluny la mort de centenars de milers de joves, com la postura que pot adoptar una dona davant d’un fenomen com el de la guerra, fonamentalment protagonitzat per homes: jo no hi jugo. La Ludo només observa des de la seva terrassa com la gent es mata, tot i que ella, per sobreviure, també mata coloms, micos i fins i tot un guerriller que li truca a la porta.

"Ella té por de l’altre, i això és la xenofòbia", explicava l'autor a l'ARA aquest mes d'abril-. Si obres la porta descobreixes que no hi ha motius per tenir por. Però la nostra societat no deixa de construir murs. Trump basa tota la seva campanya política en la construcció d’un gran mur".

Les dues etapes del Llibreter

El premi Llibreter va néixer l’any 2000 amb la intenció de reconèixer una obra de ficció publicada durant l’últim any i que hagués passat relativament desapercebuda per als lectors. El primer dels llibres afortunats va ser 'L’última trobada', de Sándor Márai, recuperació de Salamandra i Empúries d’una novel·la de l’escriptor hongarès publicada per primera vegada el 1942. L’elecció de Márai –que s’havia suïcidat el 1989 als Estats Units– va ser molt ben rebuda pels lectors: les bones vendes van fer que durant els següents anys se’n publiqués gran part de les novel·les.

Durant la primera etapa del Llibreter es va potenciar autors com Javier Cercas, que el va aconseguir el 2001 amb 'Soldados de Salamina', J.M. Coetzee, que va guanyar-lo el 2003 amb 'L’edat de ferro' poc abans de rebre el Nobel i Robertson Davies, gràcies a 'El cinquè en joc', primera i excel·lent novel·la de la trilogia de Deptford.

Quan el premi portava una dècada es va voler fer una reflexió sobre el perfil del llibres guanyadors. Es va proposar desdoblar el premi de ficció a un autor en llengua catalana i a un autor d’altres llengües. La proposta es va aprovar per majoria en una assamblea. Els primers guanyadors de la nova etapa van ser Jordi Puntí, amb 'Maletes perdudes' i Elizabeth Strout, amb 'Olive Kitteridge'. Va ser l’any 2010: una vegada més, tots dos llibres van acabar tenint molt de recorregut entre els lectors. Des de llavors, alguns dels autors que han rebut el Llibreter han estat Blanca Busquets, Gerbrand Bakker, Wajdi Mouawad, M. Mercè Cuartiella i Alicia Kopf. L'any passat, el Llibreter va ser per a 'Els estranys', de Raül Garrigasait (Edicions de 1984) i 'Estirpe', de Marcello Fois (Hoja de lata).