Xavi Sarrià: “Balestrini refà el relat d’una generació de joves rebels”

El músic i escriptor Xavi Sarrià recomana Los invisibles, una novel·la del poeta i escriptor italià Nanni Balestrini (1935-2019). A través de la seva obra, Balestrini va retratar el moviment obrer italià de la dècada revolucionària dels 70. La novel·la que Sarrià recomana és una de les més conegudes de l’autor, i parla sobre els joves que durant aquella època van voler canviar l’ordre establert i van crear el moviment del 77, del qual Balestrini també va formar part. “Els vençuts”, els anomena el músic.

Segons Sarrià, l’obra “refà el relat de tota una generació de joves rebels que van ser capaços d’alçar un moviment autònom, revolucionari i contracultural a la Itàlia dels anys 70 que va posar en evidència el sistema”. La novel·la, a més, també es fixa en l’empresonament i la repressió que van patir. En com “els van passar per damunt i els van intentar aniquilar individualment i esborrar la seua lluita de la història”, explica el músic. Per narrar la vida i esperances d’aquesta generació, Balestrini utilitza una forma particular que, segons Sarrià, “juga amb els límits de la narrativa amb una prosa directa que prescindeix de signes de puntuació”. Aquesta manca de signes obliga a una lectura accelerada del text, un ritme que evoca l’esperit de la revolució.

Sarrià la va llegir amb només 18 anys, i assegura que és un dels llibres que més l’ha marcat. Fins i tot els temes i la forma d’escriptura que ha desenvolupat s’han vist influenciats per la novel·la de Balestrini. La lliçó que n’ha tret és la “d’intentar retratar les nostres batalles des dels sentiments, les contradiccions, les esperances”. Així mateix, parlar de les lluites viscudes “des del nostre punt de vista, intentant entendre-les i explicar-les per deixar-ne constància i que no s’obliden”.