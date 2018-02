Un Any per fer ressonar la veu resistent de Montserrat Abelló

“Visc i torno / a reviure, / cada poema, / cada paraula. / Estimo tant la vida / que la faig meva / moltes vegades”. Montserrat Abelló (Tarragona, 1918 - Barcelona, 2014) solia arrencar els seus recitals amb aquesta sentència vitalista del poema El blat del temps. Publicats el 1986, els versos perduren amb els anys i descriuen amb precisió el compromís incansable i absolut d’Abelló amb la literatura. Amb motiu del centenari del seu naixement, la Generalitat ha decretat el 2018 l’Any Montserrat Abelló i el dedicarà a recordar, estudiar i donar a conèixer l’obra de la poeta i traductora. La commemoració, impulsada per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i els hereus d’Abelló amb la col·laboració d’una cinquantena d’entitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i França, s'ha inaugurat avui amb un acte d’homenatge al saló de plens de l’Ajuntament de Tarragona.

“És una figura imprescindible per a la literatura catalana. Tenia una veu poètica carregada de resistència i de denúncia permanent davant de tot allò que volia transformar”, afirma la comissària de l’Any Montserrat Abelló i diputada al Parlament Laura Borràs. Per estructurar la commemoració, que s’allargarà fins al 2019, el programa d’activitats es vehicularà al voltant dels quatre grans eixos que defineixen la vida i l’obra d’Abelló. El primer és la poesia, un territori que Abelló va explorar de manera tardana però “amb un degoteig de títols prodigiós fins al final de la seva vida”, assenyala Borràs. Els versos d’Abelló desembocaran en conferències, recitals i també concerts, ja que els seus poemes van ser musicats per artistes com Mariona Sagarra, Celeste Alías, Mirna Vilasís i Xavi Múrcia. Les traduccions configuren la segona branca de l’Any Montserrat Abelló. D’aquest àmbit, Borràs en destaca “el coneixement de grans veus poètiques en llengua anglesa” -com Sylvia Plath, Anne Sexton i Adrienne Rich-, que Abelló va traslladar al català i de les quals encara n’hi ha algunes d’inèdites.

Publicar l’obra poètica completa

Aprofitant el centenari del naixement, la comissària explica que treballaran perquè aquest material vegi la llum al llarg del 2018, com també per publicar l’obra poètica completa d’Abelló. Els poemes i les traduccions també seran el nucli d’una jornada acadèmica que reunirà experts per estudiar i reflexionar sobre la seva obra.

Però Montserrat Abelló no es pot entendre sense aprofundir en els seus compromisos tant amb el feminisme com amb Catalunya. Per això aquests dos eixos completaran el programa d’activitats amb iniciatives que exploraran la seva tasca de defensa dels drets de les escriptores, la igualtat i la visibilitat, com també la lluita per parlar i escriure en català des de l’exili.D’entre les activitats que nodreixen l’Any Montserrat Abelló, Borràs posa èmfasi en l’exposició itinerant Visc i torno a reviure, que traça un recorregut per la trajectòria vital i literària de la poeta. La mostra s’instal·larà en biblioteques i espais d’arreu del país amb el repte de divulgar el llegat de la poeta i descobrir-la a nous lectors.

Totes aquestes activitats s’aixopluguen sota la imatge oficial de la commemoració, una mà il·lustrada que escriu “Any Montserrat Abelló”. Dissenyat per Samantha Bosque, el logotip reprodueix la paraula any amb la cal·ligrafia de la mateixa Abelló. En paral·lel, s’han posat en marxa el compte de Twitter i la web oficial de la commemoració, on s’aniran publicant les activitats organitzades. Borràs explica que no hi ha un número tancat d’actes, però que “la llista és llarga i cada dia arriben noves peticions”.

L’Any Montserrat Abelló compta amb un pressupost inicial de 40.000 euros que surten de l’IEC i que no inclouen les retribucions de les entitats que hi participen. El pressupost tampoc preveu la retribució a la comissària, ja que Borràs durà a terme aquesta feina de manera gratuïta.

L’Any Montserrat Abelló en tres actes