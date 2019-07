Penguin Random House compra La Campana: "Han comprat una manera de fer i ho volen mantenir", diu Isabel Martí

A punt de celebrar 35 anys de vida, l’editorial La Campanya, fundada per Josep Maria Espinàs i Isabel Martí, ha anunciat que ha passat a ser propietat del grup Penguin Random House Grup Editorial (PRHGE). "No sento que res acabi sinó que continua, faré el que més m’agrada fer, acompanyaré els llibres des de l’inici fins al final però em trec del damunt la responsabilitat dels números i de tirar endavant una empresa", ha assegurat Martí, que continuarà com a assessora editorial i col·laborarà directament amb Núria Tey, directora editorial responsable de la divisió en català de PRHGE. "El món editorial ha canviat molt i nosaltres fa molts anys que no canviem res, el món tecnològic obre un munt de possibilitats per al món del llibre i crec que un grup gran ho pot fer molt millor, jo ja no donava l’abast, tenim una infraestructura petita, hi ha nous camins i s’han d’ajuntar forces", ha assegurat Martí, que considera que el gran grup internacional és una oportunitat: "Han comprat una manera de fer i ho volen mantenir, amb Penguin m’hi relaciono des de fa molt de temps i m’agrada com treballen".

Martí, doncs, continuarà fent d’editora. De fet, té a punt per a la tardor un llibre del psiquiatre Ramon Riera sobre herència emocional i acaba de treure a les llibreries ‘Reunim-nos’. "Em sento una persona molt afortunada, he tingut la gran sort d’haver estat al costat d’Espinàs, ell és l’ànima de l’editorial i és molt llarga la llista d’autors que s’hi han sentit còmodes". L'editora valora molt que PRHGE aposti per La Campana, una editorial que publica en català: "Inverteixen en coses que els donen diners, i han decidit invertir en una editorial catalana". Martí, que assegura que la seva és una editorial tocada per l’àngel de la sort, admet que hi ha hagut moments difícils però que sempre va descartar tancar, perquè estava convençuda que el pròxim llibre funcionaria. I així va ser. Ha publicat quatre dels 10 llibres més venuts en català en l'última dècada: 'Wonder' de R.J. Palacio; 'La noia del tren', de Paula Hawkins; 'L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra', de Jonas Jonasson', i 'Victus', d'Albert Sánchez Piñol.

"Volem créixer en el mercat català"

La Campana és la primera editorial catalana que edita només en català que compra PRHGE. La filial espanyola de PRHGE seguirà publicant autors catalans i traduccions d'obres de ficció i no-ficció, en tapa dura i en rústica, afegint-hi els formats de butxaca i digital, tant e-books com audiollibres. "Volíem créixer en el mercat català, perquè hi ha una demanda i molt bons índex de lectura, i ho podem potenciar", assegura Núria Cabutí, consellera delegada de PRHGE. El grup ja té un altre segell català, Rosa dels Vents, que ha doblat el nombre de publicacions i ha llançat col·leccions de llibres de butxaca i audiollibres. "Tenir molts segells forma part de la nostra estratègia editorial, La Campana complementa molt bé l’oferta que ja tenim amb Rosa dels Vents, és una editorial amb molta solera, molt reconeguda per llibreters, autors i lectors". Cabutí assegura que volen continuar amb la tradició que ha anat marcant l’editorial fundada per Martí i Espinàs, amb autors catalans i també amb les traduccions al català. De fet, alguns dels èxits traduïts al català per La Campana estaven editats en castellà per PRGHE, que és actualment l’editorial líder del mercat hispà, amb un 23%. Tanmateix, en el mercat català té una quota del 10% i encara queda lluny del grup Planeta.

L’editorial ha crescut molt en els últims temps. El 2014 va comprar Santillana Ediciones Generales, el 2017 va adquirir Ediciones B i fa un parell de mesos Salamandra. De moment, segons Cabutí, no tenen previst adquirir més segells. "Ara toca consolidar els projectes, treballar en els punts de venda i fer molta promoció. Necessitem un descans però això no vol dir que descarti continuar creixent".

Un catàleg de 400 títols

La Campana edita novel·la, assaig, humor, cròniques, reportatges i memòries. El catàleg de l'editorial té més de 400 autors, entre els quals hi ha Elena Ferrante, Joël Dicker, John Carlin, Emanuel Bergmann, Antonella Lattanzi, Angelika Schrobsdorff, Hans Rosling, Carles Puigdemont, Ada Castells i Xavier Roig, entre d'altres. Al llarg de la seva trajectòria ha publicat grans noms de la literatura catalana i també ha traduït un gran nombre d'autors. En els primers anys va llançar al mercat la col·lecció '100 pàgines triades per mi', de clàssics actuals com Miquel Martí i Pol, Baltasar Porcel, Maria Aurèlia Capmany, Manuel de Pedrolo, Montserrat Roig i J.V. Foix. Entre molts altres èxits editorials, cal esmentar 'Criatura i companyia', de Carles Capdevila; 'Atreveix-te a pensar', de Josep-Maria Terricabras; 'El desconcert de l'educació', de Salvador Cardús; 'El nom del porc', d'Albert Om, i 'Història de totes les seves cançons', de Lluís Llach.

Un altre títol especial de la història de La Campana és 'El teu nom és Olga', de Josep Maria Espinàs. El reconegut escriptor ha publicat més de trenta llibres a l'editorial, entre els quals els populars 'Viatges a peu' i 'El meu ofici'. El 2002, amb 'La pell freda', Albert Sánchez Piñol es va convertir en un dels autors catalans més venuts i traduïts. I el 2005 es va editar 'Tor', de Carles Porta, un clàssic del periodisme literari.