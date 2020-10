Amazon a l’escola

Ja fa uns quants dies que llegeixo a Twitter comentaris de pares i mares enfadats perquè des de les escoles dels seus fills els proposen que col·laborin en una campanya d’Amazon. El funcionament és molt senzill: el centre s’hi inscriu i, a partir de llavors, totes les persones que comprin a la multinacional (el que sigui: cables, llibres, coixins, taps per a les orelles, etc.) només han de dir que volen ajudar aquell centre i, automàticament, el 2,5% de l’import de la seva comanda passa al compte de l’escola, en forma de crèdit virtual (per consumir a la mateixa plataforma). El grau d’indignació de les famílies és gran, tot i que també hi ha molta gent que opina que, si ja comprem a Amazon, no costa gens fer clic i ajudar les escoles.

Jo no he estat capaç de veure-ho des d’aquesta perspectiva, perquè em sembla que abans de fer aquesta consideració se n’han de fer moltes d’altres. D’entrada, encara que molts centres hagin avisat que amb aquest missatge no pretenen fer publicitat a Amazon, n’hi estan fent. És més, li atribueixen qualitats benefactores, quan en realitat el benefici més gran és per a l’empresa, que no es mou per altruisme sinó per guanyar diners, cosa, d’altra banda, absolutament legítima. No sé a què es dediquen els pares i mares de les criatures que han rebut la proposta, però segur que molts tenen petits negocis, els més amenaçats per la comoditat de la compra en línia. Aquesta mesura, no va en contra de la seva subsistència? Els que fan aquesta proposta, en quin món volen viure? ¿En pobles i ciutats amb comerç de proximitat, on el llibreter t’ha guardat un llibre que creu que t’agradarà i el de la ferreteria sap quin clau et convé més, o en llocs envaïts per cartells d’“Es traspassa”?

Tampoc em serveix l’argument que falten recursos i que d’algun lloc s’han de treure els diners. Estem segurs que, sobretot l’escola pública, els ha d’aconseguir així? I en aquesta línia: ¿els ingressos extres d’un centre han de dependre del consum de les famílies que hi van? Sincerament, no crec que premiar el consumisme sigui un valor per aprendre a l’escola.